射擊／吳佳穎獲25公尺手槍奧運資格 教練笑稱想當陪練員

亞洲手槍暨步槍錦標賽吳佳穎今天女子25公尺決賽，射出19分、排第5，因韓國隊已獲滿額門票，因此吳佳穎遞補取得資格，也讓教練郭孟熙如釋重負，還開玩笑地說想當陪練員。

在印尼雅加達舉行的亞洲手槍暨步槍錦標賽，各項目前2名選手就能取得奧運資格，吳佳穎儘管日前主項女子10公尺空氣手槍表現失常，無緣決賽，但在25公尺手槍資格賽射出580分，壓線晉級，且與杜禕依姿、陳俞如合力繳出1731分，先拿下女團銅牌。

8名晉級選手決賽先射4輪，每輪5發子彈，先產生第8名，隨後每1輪淘汰1人，直到決定金牌得主，吳佳穎以19分排名第5，由於前5名選手中韓國隊占3人，因韓國隊已經取得滿額席次，因此吳佳穎與排名第3的印度選手桑萬（Rhythm Sangwan）遞補獲取資格。

教練郭孟熙接受中央社記者訪問時表示，決賽形成「5搶2」局面，但新加坡、印度選手都很強，其實還沒有十足把握，「還好佳穎一開始連5發命中，打好底子，後面當然很緊張，還好有守住。」

郭孟熙透露，先前已研擬總集訓計畫，原本1月15日就要開始執行，但在吳佳穎為台灣射下25公尺手槍奧運門票後，「會讓她多放1天假，16日再開始練。」

4月還有1場奧運資格賽，郭孟熙指出，吳佳穎女子10公尺空氣手槍得重練，希望屆時能再為台灣再拚1席奧運資格。

不過，在郭孟熙看到愛徒達成此行目標後，他也鬆口氣，隨後還開玩笑毛遂自薦，之後想要當吳佳穎陪練員，一旁吳佳穎則緊張地表示，「教練還是當教練就好，不然我沒有教練怎麼辦。」

台灣隊先前在男、女子不定向飛靶、男子定向飛靶、女子10公尺空氣手槍、女子25公尺手槍獲得5張門票，加上今天這1席，射擊隊已取得6席奧運資格，確定射擊隊參賽人數超越上屆東京奧運。