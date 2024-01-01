2023台灣運動產業博覽會落幕 10天吸引超過16萬人次到場參觀

2023台灣運動產業博覽會為期10天的展出在今天（1日）圓滿落幕，總計吸引超過16萬人次到場參觀，且特別在元旦號召全民早起一起熱情ZUMBA，一起舞出新年新氣象與新希望。體育署署長鄭世忠在今天的閉幕典禮上，感謝台北市政府、中華奧會、大專體育總會、高中體育總會、各單項體育運動協會、借展及跨部會與跨領域參展單位等大力支持，特別是選手提供自己的獎牌、賽服等，更要向參展廠商致上最高謝意，共同成就這場跨年度的盛會。

鄭世忠也強調，運動產業博覽會是教育部體育署拉近與國人距離的重要橋梁，藉此提供產業展示的平台，讓大家認識不同的產業風貌，及跨領域發展的未來趨勢，帶動整體產業向上提升。

這次博覽會以主題策展方式呈現精采豐富的內容及活動，從我國運動好手於世界競技舞台的傑出表現到國內運動科技產業發展，以及電競文物與產業生態鏈，豐富展出內容展現運動正能量。

博覽會也特別結合了體育署年度的獎典盛會，於展覽期間舉辦體育推手獎和體育運動精英獎頒獎典禮，讓參與的貴賓及受獎者在典禮結束後，走進鄰近的展覽現場一同觀賞。中華代表團自參加2020年東京奧運到今年杭州亞運各大賽競技場上的優秀表現，以及我國職業與業餘運動的精采瞬間，以深入淺出的策展內容，讓一般大眾更容易認識台灣的運動產業發展，以及對台灣健兒在國際賽會的好表現與有榮焉。

現場更展示我國運動好手於奧運、帕奧、亞運、亞帕運及世大運等競賽佳績及奮鬥畫面，讓民眾一同感受台灣體育好手於世界競技舞台中拿到勝利的喜悅，也向民眾介紹體育署如何力挺選手及教練，完善國家運動訓練中心的培訓環境，並成立行政法人國家運動科學中心及中華運動禁藥防制基金會，扮演最強後盾的角色。

「產業動態」展區則以近期火紅的電子競技產業為切角，亦與國科會、數位發展部、經濟部及衛生福利部合作展示更多台灣運動科技推動成果，現場展區設有各種運動體驗，包含桌球、射箭、輕艇激流與電競AR等裝置，現場頗受好評，周末假日更是排滿人潮。

2023台灣運動產業博覽會以多種運動文化樣貌、視角，打造屬於台灣體壇的「現時動態」，展覽期間辦理超過30場展演活動，除了帶給民眾不同的娛樂聲光效果，內容更不乏許多知性與感性的分享，吸引眾多民眾及粉絲朝聖。