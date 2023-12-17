T1聯盟／特攻防賭防詐 法務部調查局局長任開球嘉賓

新北中信特攻籃球隊今天主場賽事特別和法務部調查局及行政院洗錢防制辦公室合作，除到球賽現場設攤推廣外，更邀請法務部調查局局長王俊力親臨球場開球，號召球迷一同加入「全民打詐．反毒．反賄選」行列。

台灣籃壇近期陷入假球風波，加上總統大選倒數，法務部調查局對今天活動十分重視，除王俊力為賽事開球外，法務部調查局前局長汪忠一、法務部調查局副局長文瀚及新北市調查處處長張育瑞也來到現場，調查局今天也在新莊體育館設立宣導攤位，透過有獎徵答、臉書互動等方式，將檢舉賄選方式、辨識詐騙手法、毒品危害等說明融入問題中，球迷們只要答對反賄選、反詐騙、反毒品等相關問題，即可獲得精美禮品，藉以向廣大球迷們宣導正確的法治觀念。

法務部調查局表示，詐騙及毒品嚴重危害國人的財產安全與健康，為宣示政府打擊詐騙、檢肅毒品決心，強化民眾打詐、反毒觀念，及明年1月13日即將舉行總統副總統及立法委員選舉，展現政府選舉查察的決心與深化民眾反賄選觀念。調查局局長王俊力今天應邀擔任開球嘉賓，號召熱血球迷為球員應援之餘，亦能以高度熱忱支持並一同加入「全民打詐．反毒．反賄選」行列，共同打造美好安定家園。

行政院洗錢防制辦公室今天也在現場設立宣導攤位，攤位活動逗趣，吸引大批球迷排隊，遊戲內容又「洗防翻翻樂」及「洗防知識快問快答」等，並準備精美禮物提供給球迷。以遊戲走入民眾的方式，引導民眾加強洗錢防制的觀念，以增進國人對於洗錢防制相關措施的瞭解與支持，都能提高對洗錢行為和詐騙手法的警覺性，民眾熱烈響應，獲得一致好評。

行政院洗錢防制辦公室表示，面對不斷變化的洗錢犯罪威脅，加上網路交易盛行，民間消費支付工具多元，因高度匿名性、去中心化、跨境移轉及快速交易等特性，近年來已成犯罪者濫用的洗錢工具之一，尤其詐欺橫行，更是得利於犯罪所得快速轉移。今天到新莊設攤，透過活動和民眾就近互動，呼籲民眾加強對於人頭帳戶亂象的認識，妥善使用保管自己的帳戶，防範詐欺及洗錢的風險。