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電競／找涉毒網紅頒獎 電競協會致歉

聯合報／ 記者曾思儒鍾張涵／台北報導
電競協會發文道歉。 電競協會臉書
電競協會發文道歉。 電競協會臉書

第４屆星光電競大賞頒獎典禮前晚舉行，頒發娛樂效果獎時出現意外插曲，主辦單位中華民國電子競技運動協會請來涉販售大麻菸彈遭判刑的網紅「Toyz」劉偉健頒獎，讓得獎人「亞洲統神」張嘉航爆氣嗆「找個販毒的來頒獎」，連獎盃也不領就走人。昨晚電競協會公開發聲明致歉，坦承邀Toyz頒獎不妥。

由於頒獎典禮指導單位掛上體育署，體育署昨發表3點聲明，署長鄭世忠也親自回應，重申對毒品「零容忍」。但鄭說，頒獎典禮是由是電競協會規畫，體育署未提供補助，也沒參與活動規畫，更非指導單位。

前晚頒獎典禮頒發娛樂效果獎時，主辦單位邀請Toyz擔任神祕頒獎人，冤家相逢，得獎人正好是統神，兩人曾有過節，統神一上台就是大罵，「找個販毒的人來頒獎，你們製作單位怎麼做的？」Toyz雖笑臉緩頰說「不要這麼生氣」，統神仍拒領獎。Toyz準備下台時，統神又躍上台繼續罵，「販毒就乖乖接受審判好，你來這邊幹嘛？丟臉丟死人了你！要不要臉啊你，販毒狗」，Toyz無奈苦笑。

台下統神老婆「003」也當場大喊，「這是一個整人的獎項嗎？」要製作單位出來解釋；統神又上台緩頰說「好了啦，做做效果」，說完話，兩人就直接離場。

衝突爆發引起各界譁然，電競協會前天深夜緊急發出聲明道歉，對於網友質疑「政府補助卻找Toyz頒獎」，協會澄清，4屆電競大賞活動從沒接受任何政府補助，這次經費全由協會理事長蕭政豪單獨贊助。

昨晚電競協會再發公開致歉聲明函，坦承未經謹慎評估邀請劉偉健擔任頒獎人實屬不妥，深感歉意，該會堅決反對一切毒品及非法行為，未來也持續會進行反毒相關宣導活動。

體育署長鄭世忠表示，體育署在不知情下被列指導單位，已要求電競協會道歉。

統神 Toyz 體育

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