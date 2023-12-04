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羽球／最後2戰逆轉勝 戚又仁印度奪冠

聯合報／ 記者曾思儒／綜合報導
戚又仁在印度西德莫迪羽賽奪冠。圖／資料照片（中華羽球協會提供）
戚又仁在印度西德莫迪羽賽奪冠。圖／資料照片（中華羽球協會提供）

我國男單好手戚又仁在印度西德莫迪羽賽扮演「黑馬」，世界排名48的他一路闖關，最後兩戰更上演逆轉勝，4強賽先扳倒世界排名31的地主球員拉賈瓦特，昨天再險勝世界排名12的日本西本拳太，生涯首度闖進BWF超級300賽事決賽就一舉登頂。

印度西德莫迪羽賽我國「一哥」周天成、「左手重砲」林俊易和「羽球王子」王子維都參戰，但小天首輪落馬、林俊易8強止步，進入4強賽程只剩戚又仁和「中租學霸」許玟琪，戚又仁更在失去首局下後來居上，逆轉拉賈瓦特，生涯首度打進超級300系列決賽。

昨天面對世界排名12的西本拳太，戚又仁首局在18：20下瓦解對手2個局點，但追平比分後沒能乘勝追擊，以20：22讓出首局，但他第二局以21：12搶下，決勝局更一度取得13：6領先。

名列第2種子的西本拳太逐步縮小差距，13：16落後下更連趕4分超前比數，所幸戚又仁頂住壓力，連拿5分結束比賽，最終就以21：17搶下決勝局；結束比賽的剎那，戚又仁拋下球拍，雙手握拳吶喊，興奮迎接1小時又19分鐘激戰後的勝利。

西德莫迪羽賽昨結束賽程，接續印度連兩周舉辦超級100賽事，「封關站」年終賽13日到17日在大陸杭州登場。年終賽總獎金250萬美元，我國羽將今年只「一姊」戴資穎獲得參賽資格，爭取生涯第4座年終賽金盃。

印度 莫迪

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