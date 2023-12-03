柔道／楊勇緯柔道東京大滿貫16強淘汰 教練：今年給80分

台灣「柔道男神」楊勇緯今天在東京大滿貫賽16強，爆冷敗給俄羅斯籍的中立選手布里耶夫（Ayub Bliev），結束本賽季最後一戰，教練劉文等也給愛徒今年打了80分的成績。

首輪輪空的楊勇緯，第2輪對上墨西哥小將華瑞茲（Arath Juarez），楊勇緯利用招牌的三角固定取得一本勝晉級。

接下來16強對上布里耶夫，比賽僅進行30秒時，楊勇緯就遭對方摔到並判一個半勝，後來技術委員重新審視影片後，改判對手一本勝，也使得楊勇緯無緣晉級。

教練劉文等賽後接受中央社記者訪問時說，這一場看得出來對手準備得不錯、反應又快，「當然還是我們自己不夠小心，沒做好的地方就是回來後好好檢討。」

楊勇緯結束今年一整年的征戰，劉文等看在眼中也給予肯定，給了80分的成績。劉文等說，雖然整體狀況沒有比去年好，但還是努力調整回來，「包括世大運、亞運都有拿牌，現在就是要更加注意每個對手的技術細節在哪裡，將來對上時要如何防範。」

目前楊勇緯在男子60公斤級奧運積分排名高居第2，僅次於日本好手永山龍樹。劉文等透露，明年巴黎奧運前的賽程目前至少排了7場，「當然我們還是要看到時候的積分和身體狀況來調整，我們的目標就是保住積分前8種子席次。」