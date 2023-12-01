高球／亞巡台玻台豐公開賽首日 地主新秀廖煥鈞居榜首

中央社／ 台北30日電

屬於亞巡賽等級的台玻台豐公開賽今天進行首回合，台灣22歲新秀廖煥鈞全場抓7博蒂、0失誤繳出65桿，和馬來西亞球員阿瑞分（Shahriffuddin Ariffin）共同並列領先。

總獎金40萬美元（約合新台幣1264萬元）的台玻台豐公開賽，是今年繼仰德TPC錦標賽、台灣名人賽後，在台灣舉辦的第3場亞巡賽等級賽事。

已經舉辦7屆的台豐公開賽過去都是ADT（亞洲次巡賽）等級，今年一口氣將獎金提升2倍，也順利成為亞巡賽的一環，對於台灣球員挑戰更高殿堂來說是一大利多。

目前在台巡賽獎金榜暫居第8名的廖煥鈞賽後表示，今天整體表現都很好，開球、鐵桿及推桿都蠻滿意的，「因為賽前球路不穩定剛調整揮桿，原本預期成績沒那麼好，沒想到擊球表現很穩定，增加了很多抓博蒂的機會。」

並列領先的馬來西亞選手阿瑞分同樣上演抓7博蒂、0失誤的表現，賽後他自認推桿和短鐵桿表現得非常出色，「今天的天氣好，球場狀況也好，讓選手們不論在推桿與球道上的擊球都比較容易抓博蒂。」

阿瑞分目前在亞巡賽總獎金排名暫居第91名，雖不太理想，但他仍會盡力在最後2場亞巡賽追求最佳名次，試著保住會員資格。

尋求賽史第4度封王的台灣好手詹世昌繳出69桿、暫並列第22名；而暫居亞巡賽獎金榜第15名的台灣好手李玠柏，今天狀況不佳僅繳出74桿、暫並列第88名，明天拚晉級要多加把勁。

詹世昌

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