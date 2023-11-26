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鐵人／最強警花謝伯韶 LAVA Queen二鐵賽蟬聯冠軍

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
「最強警花」謝伯韶蟬聯冠軍。圖／LAVA Sports 台灣鐵人三項公司提供
「最強警花」謝伯韶蟬聯冠軍。圖／LAVA Sports 台灣鐵人三項公司提供

「2023 Liv LAVA Queen 台北女子二鐵賽」今天登場，由路跑3公里、自行車20公里、路跑5公里組成總里程28公里的二鐵賽制，適合新手參與，也吸引眾多好手參賽，包含去年冠軍「最強警花」謝伯韶、鐵人好手費聿凡、羽球聽障國手范榮玉等都與會，最後由謝伯韶以1小時30分16秒完成衛冕。

蟬聯冠軍的謝伯韶表示，今天天氣舒服好跑，雖在路跑段遇到第二名的李妍萱追趕時備感壓力，最終仍率先衝線。

首次參加LAVA QUEEN的李妍萱以1小時32分19摘下第二名，和第三名的陳彥伶只有7秒差距。李妍萱強項其實是游泳，但今天二鐵賽表現亮眼，她認為比賽氣氛歡樂、溫馨，十分好玩。

初鐵友善的 LAVA QUEEN 女子二鐵賽今年延續「護花組」的賽制，讓男性夥伴能陪同女性參賽，無論是「護花」或「被花護」都讓陪伴的定義更加寬廣，會場更有許多特色活動如編髮、啤酒瑜珈、似顏繪，讓選手們回到終點後仍有許多活動。

秉持著永續理念，主辦單位台灣鐵人三項有限公司與綠色企業富邦金控合作，結合「RunFor GreenTM」累積 40 公里就幫跑者種一棵植樹計畫，讓選手跑的每一步都為地球永續盡一份力。

初鐵友善的LAVA QUEEN女子二鐵賽主打歡樂、溫馨的氛圍。圖／LAVA Sports 台灣鐵人三項公司提供
初鐵友善的LAVA QUEEN女子二鐵賽主打歡樂、溫馨的氛圍。圖／LAVA Sports 台灣鐵人三項公司提供

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