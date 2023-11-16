日本羽賽／錯過2局點 寶島混雙差點扳倒世界第2

首度設立的日本羽球大師賽本周在熊本點燃戰火，寶島羽將共有14組選手闖過頭關，今天爭奪8強門票由成都世大運混雙金牌組合葉宏蔚／李佳馨打頭陣，兩人和地主亞運銀牌組合渡邊勇大／東野有紗激戰，可惜錯過第2局兩個局點機會，以兩個20：22無緣晉級。

渡邊勇大／東野有紗目前世界排名第2，也是大會第2種子，和世界排名12的寶島組合今年已經交手兩次，雙方各拿1勝；今天第3度碰頭，首局雙方分數緊咬，總共16度平手，一度17：15領先的葉李配雖瓦解對手一個局點，仍以20：22讓出首局。

第二局葉李配7：9時連拿5分逆轉，但14：10領分下沒能守住領先，接續9分僅拿1分，但從15：18落後下再打出另一波5：0攻勢，先拿到2個局點，但2個收下局數機會都沒把握，尤其20：19時主動進攻機會葉宏蔚出現攻擊掛網失誤，最後李佳馨分球又出界，讓日本組合連拿4分下以22：20逆轉收下勝利。

晉級第二輪的台將包括「一姊」戴資穎、「一哥」周天成領銜的5名單打好手，加上3組男雙、4組女雙和2組混雙，其中女雙李佳馨／鄧淳薫要碰自家人張淨惠／楊景惇，男雙「楊肉盧」組合盧敬堯／楊博涵也要和雙胞胎李芳任／李芳至上演「寶島內戰」，提前預約2張8強席位。