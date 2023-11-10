T1聯盟／台鋼獵鷹續約流量密碼 DJ妖嬌盼繼續電暈全場

T1聯盟台南台鋼獵鷹在昨天宣布將由曾出演《籃球火》的藝人張勛傑擔任新賽季主持人後，今天又宣布與主場「流量密碼」DJ妖嬌（Swallow）續約成功，將延續前兩個賽季超嗨主場氛圍，繼續帶領鷹援軍嗨翻獵鷹主場。

身為獵鷹主場御用DJ的妖嬌，招牌是透過極具渲染力的電音組曲，讓球迷沉浸在熱血沸騰的比賽當中，且獨具火辣風格的她，曾獲聯盟單周驚奇之首，每每登場都是場邊「嬌」點，更成功打造專屬南人火熱的主場氣氛，已成為獵鷹主場不可或缺的一員。

對於獲得球團續約，DJ妖嬌說：「很開心這一季繼續與球團合作，同時也很榮幸能持續為台灣運動賽事盡一份心力。這一季將延續上季的氣勢，除了繼續帶來魅力十足的精彩演出，『電暈』全場外，也會針對賽事的快速轉換使用更多元的音樂，為球迷帶來視覺及聽覺的雙重享受，期待更多鷹援軍一同進場為獵鷹吶喊。」