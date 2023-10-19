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宏道基金會與奧林匹克學院簽約 每年捐20萬歐元助推廣

聯合報／ 記者劉肇育／台北即時報導
宏道運動發展基金會今天與國際奧林匹克學院進行捐贈簽約。記者劉肇育／攝影
宏道運動發展基金會今天與國際奧林匹克學院進行捐贈簽約。記者劉肇育／攝影

財團法人宏道運動發展基金會（以下簡稱宏道基金會）今天特別邀請國際奧林匹克學院主席Isidoros Kouvelos專程來台訪問並簽署捐贈協議，宏道基金會董事長林鴻道表示，捐贈協議內容是未來三年，基金會將以每年20萬歐元、3年共60萬歐元捐贈國際奧林匹克學院辦理研究碩士班課程，希望能增進奧林匹克學術研究成果，並提供我國更多學生認識及精進奧林匹克精神。

此碩士班課程每學年招收名額上限為40名學生，一學年分為三個學期，招生對象為希臘國內大學或海外大學畢業生，不限國籍皆可就讀，最好是運動組織管理、體育學院等相關科系的大學畢業生。

宏道基金會董事長林鴻道指出，國際奧林匹克委員會為推動奧林匹克活動在全球的傳播，1961年在希臘雅典的奧林匹亞建立國際奧林匹克學院（IOA）。IOA目的是透過組織培訓班和舉辦研討會，在全世界培養運動管理人員、教練和運動科研人員，透過傳播奧林匹克主義的基本原則，使奧林匹克憲章在各國得到遵守，並促進各國運動技術水準的提高和全民運動的開展。此外，奧林匹克學院還積極促進奧林匹克主義在各國學校體育教育計畫中的傳播、貫徹和研究。

林鴻道表示，最主要的重點是奧林匹克教育除了在體育運動領域，另外就是有一個完整的教育體系，促進學子的正向發展。中華奧會四十多年來，一直在貫策奧林匹克教育，也成立學院，有很多學子受惠，所以他非常認同並支持國際奧林匹克所做的教育發展，宏道基金會今天透過進一步的簽約，讓雙方建立更深一層的關係，希望更多的人接受這樣的正面理念，對台灣的年輕人會很有幫助。

國際奧林匹克學院Mr. Isidoros Kouvelos主席提到，他今天非常高興來台見證這歷史性的一刻，因為奧林匹克學院主要就是推動運動、文化教育三者的關聯性，過去很多學子加入後，對於推動體育管理教學有很大幫助，希望這次和宏道基金會合作後，台灣每年可以派送五名學生過去接受碩士教育，相信他們未來將成為台灣體壇重要的角色。

林鴻道最後也指出，基金會目前正規劃與政府單位合作，投資興建以傳揚奧林匹克精神為規劃主軸的運動發展中心，希望能盡快達成，讓全民有一個可以認識奧林匹克精神的好去處，也讓體育運動這件事能夠更融入日常生活之中。

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