拳擊／4拳手亞運摘1金2銀2銅 理事長發獎金拚奧運

2023全國運動會拳擊項目將於21日登場，出身台南的中華民國拳協理事長許明杰將以東道主身分出席台灣體壇盛事，並將頒發獎金給亞運的選手、教練，期許明年巴黎奧運再接再厲。

2023杭州亞運剛剛落幕，台灣拳擊代表隊這次靠著女將林郁婷摘下隊史睽違65年的亞運拳擊金牌，且總計拿下1金、2銀、2銅，還一口氣取得2男、2女巴黎奧運入場券，收穫豐碩。

今年全國運動會將於10月21日在府城台南登場，全台最強拳手也將共襄盛舉一較高下，許明杰將以在地身分宴請杭州亞運勞苦功高的台灣選手與教練，也允諾將頒發亞運金牌選手新台幣30萬元，以及銀牌15萬、銅牌10萬獎金，期望大家再接再厲。

除選手外，許明杰認為，選手有好表現，固然是揮汗練習的成果，但教練的付出也功不可沒，因此有功教練也將頒發每人3萬元獎金，希望大家持續努力，為明年巴黎奧運加緊備戰。

今年亞運台灣包括男子好手賴主恩、甘家葳，以及女將林郁婷與吳詩儀等4人，提前取得巴黎奧運參賽門票。許明杰也期許，明年2月在義大利舉行的奧運資格賽，希望包括陳念琴、黃筱雯等人，都能順利打進4強，一併踏上巴黎奧運的擂臺。

許明杰本業是經營太陽能光電，但在體壇低調耕耘多年，深知選手、教練訓練的辛苦，因此他也透露，接下來會透過人脈找尋更多企業界朋友加入，透過媒合贊助選手，讓這些努力在擂臺打拚的台灣優秀拳手，感受到社會大眾對他們的關心，也能更義無反顧地堅持下去。

今年杭州亞運的成績固然讓拳擊界上下欣喜，但許明杰和選手、教練一樣，內心還有更遠大的夢想，「我希望明年巴黎奧運的頒獎台上，能看到我們台灣拳擊手的身影，為了這個夢想，我也會和大家一起努力，協助大家解決困難，一起朝圓夢的路上前進。」

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