U18世界盃／波多黎各逆轉美國保爭季軍機會 要等荷蘭拉一把

U18世界盃棒球賽冠軍賽組合在昨天提前底定，今天的複賽最終日剩下季軍戰門票之爭，本屆賽事經歷最多磨難的波多黎各隊，上午上演一場逆轉勝，以4：3擊敗美國隊，波多黎各保有前進季軍賽的機會。

美國今天一度取得3：1領先，波多黎各4局上先是一壘打、三壘打串聯攻下1分，6局上首位打者帕德羅（Adrian Padro）敲安上壘，靠失誤、盜壘推進三壘，再靠暴投跑回追平分。

兩隊3：3進入第7局，波多黎各開局連3安打攻占滿壘，靠克勞斯（Henry Clausell）高飛犧牲打送回超前分，後續保送繼續堆成滿壘局面，美國換上第一棒、外野手格瑞芬（Konnor Griffin）登板「拆彈」成功，但7局下的攻勢無功而返。

波多黎各波內（Jarrett Bonet）後援4.1局未被敲安、無失分，送出4次三振，為球隊守住逆轉希望；打線以開路先鋒拉拉寇德（Harold Laracuente)單場3安打表現最佳。

此戰之後，美、波同以2勝3敗結束超級循環複賽賽程，下午同為1勝3敗的南韓、荷蘭過招，確定還有1隊會拿到第2勝，形成3隊戰績相同，若荷蘭贏球，將由波多黎各、美國爭季軍，若為南韓贏球，將由南韓、美國爭季軍。