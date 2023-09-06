U18世界盃／雨神攪局預賽打不完 韓、波擲銅板定排名

U18世界盃青棒賽遇到雨神攪局，打到補賽日仍無法完成預賽賽程，最終在不影響晉級資格下，5勝的中華隊排第一不變，A組後2名擲銅板決定，由韓國排第二、波多黎各排第三。

在洲際棒球場舉辦的A組預賽昨天受到雨勢攪局延至今天開打，但只有早場的中華隊與波多黎各隊之戰順利完成，第二場波多黎各對韓國因雨暫停，第三場捷克對墨西哥則因雨順延，中華棒球協會表示，此兩場補賽時間仍在討論中。

由於複賽明天就要在天母棒球場開打，取得5勝的中華隊排名不受影響，原本波韓戰將決定第2、3名順序，但因雨勢關係，只能以擲銅板方式決定分組排名。

複賽最終由A組前三名的中華隊、韓國隊、波多黎各隊，要對上B組前三名的美國、日本、荷蘭，第一天照排名捉對廝殺，中華隊首戰美國，還有日韓戰、波荷戰等好戲上演，開打時間仍待決定。