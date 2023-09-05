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足球／狂！張天駿對關島獨進9球 中華隊U15大勝晉級

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
張天駿對關島個人攻進9顆進球。圖／中華足協提供
張天駿對關島個人攻進9顆進球。圖／中華足協提供

為明年U17亞洲盃資格賽備戰的U17中華男足培訓隊，9月1日前往中國青島參加東亞盃U15男足錦標賽，今天分組最終戰面對實力較弱的關島隊，寫下19：1大勝，張天駿個人就獨進9球，助隊搶下準決賽門票。

中華隊分配到B組，與香港、日本與關島同組，今天面對關島，開賽就展開猛攻，呂毅宏開賽2分鐘就助球隊首開紀錄，4分鐘不到宋霽展也補上一腳，1分鐘後關島隊在罰球區內犯規遭裁判判罰罰球點球，讓中華隊戴子翰主罰進球，中華隊已取得3：0領先。

接續中華隊持續進攻，第14分鐘戴子翰單場梅開二度，第25分鐘呂毅宏在角球攻勢中找到機會破網，上半場最後階段5號呂毅宏一次漂亮的後腳跟傳球助攻讓高元佑再破網，上半場中華隊就取得7：0優勢。

下半場中華隊走馬換將，雖讓關島攻進第一球，不過中華隊古正浩馬上還以顏色，再加上下半場替補上陣的張天駿大爆發，連戴三頂帽子，個人獨進9球下助隊以19：1收下分組第2勝，以B組第2名晉級準決賽，7日將和A組第一名交手，爭奪冠軍戰門票。

總教練陳春智表示，上半場進行順利，照著原訂計畫取得進球，進3球後關島明顯防守有加強，自己也有一些機會沒有把握好，且上半場結束後聽到另一場日本3：3平手有些訝異，「下半場做出人員跟戰術調整，特別是張天駿上場後順利打開局面。」

陳春智提到，賽前設定的4強目標已經達成，「接下來就是看小朋友們自己能不能在與中國或韓國兩支強隊較量下取得進球。目前球員們體能跟比賽狀況都有維持好，這點讓我非常欣慰。」

中華隊

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