澳洲羽賽／麟洋配3局大戰晉級 第二輪再碰大馬強敵

帶著日本公開賽冠軍轉戰雪梨，我國黃金男雙「麟洋配」王齊麟／李洋今天一早迎接澳洲公開賽首戰，兩人和馬來西亞新組合阿尤布（Nur Mohd Azriyn Ayub）／陳蔚強打滿3局，「麟洋配」辛苦以21：16、16：21、21：17晉級，明天又要交手馬來西亞強敵張御宇／王耀新。

「麟洋配」日本公開賽終結近2年冠軍荒，其中第二輪就是拍下目前世界排名第7的張御宇／王耀新，中止對戰3連敗；「麟洋配」日本公開賽冠軍積分入袋後，世界排名回升到第14名，明天又要遭遇張御宇／王耀新，兩軍最近兩次都是打滿3局才分勝負，明天勢必是番苦戰。

澳洲公開賽總獎金42萬美金，屬BWF超級500系列賽，今天一早就有多組台將登場，女雙李芷蓁／許尹鏸雖直落2不敵日本組合志田千陽／松山奈未，不過3組男將都在3局大戰出線，包括「麟洋配」拍下大馬組合，「羽球王子」王子維和「一哥」周天成也分別打下勝利。

王子維對決南韓全奕陳的比賽，緊接在「麟洋配」後登場，王子維首局雖以15：21讓出，但第二局以21：14拿下，決勝局更拉開差距，以21：7收下耗時1小時又10分鐘的大戰勝利。

同時間上場的「一哥」周天成，今天碰世界排名81的香港對手陳延澤，首局意外只拿7分，但第二局很快調整，最終以7：21、21：7、21：10逆轉搶進第二輪。