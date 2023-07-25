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金恩盃女網賽／重披中華戰袍 謝淑薇雙打開紅盤

聯合報／ 記者曾思儒／綜合報導
謝淑薇（右）在第三點雙打不斷鼓勵小將盧曼琳，展現大姊風範。圖／四維體育推廣教育基金會提供
謝淑薇（右）在第三點雙打不斷鼓勵小將盧曼琳，展現大姊風範。圖／四維體育推廣教育基金會提供

2023金恩盃亞大區二級女網賽昨在馬來西亞首都吉隆坡點燃戰火，中華女將首戰3點橫掃新加坡，亮點除了首點單打由詹皓晴打頭陣，6屆大滿貫女雙得主謝淑薇暌違7年再披國家隊戰袍，壓軸的雙打和19歲華裔小將盧曼琳攜手，「跨世代組合」頗有傳承味道。

前身聯邦盃的金恩盃，攸關奧運參賽資格，奧運周期內必須至少代表國家參加兩次2次金恩盃，謝淑薇2020年曾代表中華隊參加亞大區第1級賽事，但首戰碰印尼「坐板凳」後提前離隊，最終沒參加東奧，今年等於是2016年後再為中華隊出賽。

帶著溫布頓女雙金盃來到吉隆坡的謝淑薇，目前女雙世界排名已升到第11位，雖因大拇指瘀血舊傷暫時無法出戰金恩盃單打，昨天聯手小19歲的盧曼琳，不斷給後輩鼓勵，最終以6：3、6：1擊敗新加坡組合唐穎珊／葉慧琦，為中華隊開出紅盤。

盧曼琳首度代表中華隊參加金恩盃，「處女秀」就搭檔大滿貫冠軍，她說：「能和淑薇姐搭檔，的確讓我驚奇不斷，就在我比賽一開始表現不佳的時候，淑薇姐仍然非常鎮定，並且持續鼓勵我。」連對手葉慧琦都說，能和大滿貫冠軍交手是莫大榮幸，謝淑薇的球難以捉摸，堪稱遇過最厲害的對手。

金恩盃亞大區第二級共12隊角逐，中華隊和新加坡、巴基斯坦、香港、關島、大洋洲被分在A組，昨開胡後，今將迎戰勁敵大洋洲。

金恩 新加坡 馬來西亞 謝淑薇 詹皓晴

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