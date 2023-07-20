快訊

黃子佼兩萬字長文「PTT有懶人包」 網列七重點：還想出來賺

長榮機師酒測違規爭議 資深機師：有3方法避風險

游盈隆公布最新民調：四成二樂見郭台銘攪局 衝擊柯侯選情

女足世界盃／紐西蘭傳槍響但球隊均安 比賽仍將如期進行

中央社／ 奧克蘭20日綜合外電報導
女足世界盃今天開幕，主辦國之一的紐西蘭第一大城奧克蘭市中心卻發生致命槍擊案。 路透社
女足世界盃今天開幕，主辦國之一的紐西蘭第一大城奧克蘭市中心卻發生致命槍擊案。 路透社

澳洲和紐西蘭共同主辦2023年女子世界盃足球賽（Women's WorldCup）今天開幕，紐西蘭第一大城奧克蘭市中心卻發生致命槍擊案，參賽球隊表示，雖感震驚但均告平安。

法新社報導，本屆女子世足賽首戰在奧克蘭伊甸球場（Eden Park）登場，由紐西蘭隊對決挪威隊。就在比賽開踢前數小時，一名槍手在市中心朝一處建築工地開槍，包括槍手在內共3人死亡，另有6人受傷。

紐西蘭總理希金斯（Chris Hipkins）指出，開幕賽將如期進行。

紐西蘭國家足球隊對於今晨發生在奧克蘭的槍擊案感到震驚，「我們可以證實紐西蘭國家女子足球隊（Football Ferns）所有球員和工作人員均告平安」。

挪威國家足球隊下榻旅館離槍擊案事發地點不遠，但所有人皆安然無恙，還說「全隊都很平靜」。

挪威國家足球隊隊長梅傑爾德（Maren Mjelde）表示，大家都被直升機和「大量緊急應變車輛」吵醒了。

她在聲明中說：「起先我們不知發生何事，後來看見電視和地方媒體更新了報導。」

她說：「我們一直都感覺自己很安全。國際足球總會（FIFA）在飯店裡配備良好的安全系統，我們球隊也有自己的安全人員。」「每個人看起來都很平靜，我們正如常準備今晚的比賽。如果當局有任何指示，我們可能得做出調整。」

尋求衛冕的美國國家隊也在聲明中說，所有球員和工作人員均安全無虞。美國國家隊還說：「我們的安全團隊正在與紐西蘭當局溝通，我們將維持日常行程。」

美國隊22日將出戰越南隊，挑戰史無前例的3連霸。

希金斯在記者會上表示：「隨著FIFA女子世界盃足球賽將於今晚開幕，全球顯然都在關注奧克蘭。紐西蘭政府今早已與國際足球總會通話，比賽將如期進行。」

「我想重申，這並不存在廣泛的國安威脅。這似乎是個人行為。」

世足賽

延伸閱讀

女足世界盃／國際足總主席催票 相信將戰勝懷疑論者

徐榛蔚率團訪紐西蘭 與跨國海洋組織簽MOU促交流

紐西蘭總理訪中談經貿 專家：印太戰略出現弱點

紐西蘭總理會李強 重申奉行一中政策、歡迎陸加入CPTPP

相關新聞

韓國羽賽／錯過2個局末點 王子維遭逆轉無緣8強

我國「羽球王子」王子維今天在南韓公開賽碰世界排名13的大陸對手陸光祖，王子維首局握有2個局末點但遭逆轉，最終以20：22...

女足世界盃／紐西蘭傳槍響但球隊均安 比賽仍將如期進行

澳洲和紐西蘭共同主辦2023年女子世界盃足球賽（Women's WorldCup）今天開幕，紐西蘭第一大城奧克蘭市中心卻...

韓國羽賽／小戴連拿13分 首戰28分鐘取勝

台北公開賽奪冠後再度出賽，我國羽球「一姊」戴資穎昨天在南韓公開賽首戰輕鬆過關，和「小小白」白馭珀、「羽球王子」王子維晉級...

每天苦練羽球 吳于嫣盼進軍巴黎帕運

今年總統教育獎由新北市三重高中莊佳龍、新北高中吳于嫣、汐止國中楊薰絜及龍埔國小林義宸拿下，其中吳于嫣患「軟骨發育不全症」...

韓國羽賽／周天成壓軸出線 女雙林筱閔、胡綾芳直闖8強

總獎金42萬美金的南韓公開賽今天全面開戰，「一哥」周天成成壓軸上場的台將，他面對世界排名45的馬來西亞對手詹俊為沒遇到太...

女足世界盃／首度在南半球舉行 美國挑戰史無前例3連霸

由澳洲和紐西蘭共同主辦的2023年女足世界盃，明天將揭開序幕，首戰將由紐西蘭迎戰挪威，紐西蘭將力拚旗開得勝，而美國也將在...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦