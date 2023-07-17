備戰成都世大運、杭州亞運 選手教練出賽優先安排商務艙

行政院長陳建仁、教育部長潘文忠與高雄市長陳其邁，今天到國家運動訓練中心視察國家培訓隊備戰成都世大運與杭州亞運情形。國訓中心執行長李文彬代體育署簡報交通方案，此行選手教練優先安排商務艙，以豪華經濟艙補充。

成都世大運7月28日至8月8日舉行，台灣有210名選手參加；杭州亞運9月23日到10月8日舉行，有524名選手與會。體育署整合亞運和世大運，分別組成培訓團隊，擬定培訓計畫及備戰後勤支援，以賽代訓。李文彬表示，在選手供膳部分，每周至多休息1天為原則，全力強化訓練，周六、日開放教練選手眷屬進入餐廳用餐；餐廳二樓開放黃金1-3級菁英選手及專屬教練提供特色餐點，7月起餐廳增加宵夜時段。

陳建仁表示，成都世大運與杭州亞運都是延期舉行，很高興來到國訓中心為選手加油打氣。政院落實總統所說的，盡可能作為選手與教練的後盾，讓其無後顧之憂的為國爭光！在場的李智凱、郭婞淳、羅嘉翎與所有的選手們，都將為國出征，全力以赴。蔡總統將為代表團授旗，祝大家旗開得勝。

台灣代表團在東奧獲2金、4銀、6銅，締造奧運隊史最佳參賽成績，但代表團出發時，因國手搭乘經濟艙、行政人員卻搭乘商務艙，引發軒然大波。球后戴資穎在社群媒體一張照片留言：懷念長榮航空，可以搭商務艙。最後教育部長、體育署長為此事，向疫情嚴峻仍為光爭光的選手致歉。