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美國羽賽／不敵大馬組合 李芳任、李芳至雙胞胎再奪亞軍

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
李家雙胞胎李芳至（右）、李芳任（左）。聯合報系資料照
李家雙胞胎李芳至（右）、李芳任（左）。聯合報系資料照

BWF超級300系列的美國公開賽決賽今天登場，我國共有2組選手闖進最終戰，率先上陣的混雙組合葉宏蔚／李佳馨上演逆轉勝，以13：21、21：6、21：18力退丹麥組合帝里（Mathias Thyrri）／馬厄隆（Amalie Magelund），勇奪本季第一座冠軍；接棒上陣的雙胞胎兄弟李芳任／李芳至，面對馬來西亞組合吳世飛／伊祖丁（Nur Izzuddin）沒能再突破，直落2吞敗，再度錯過生涯第一個超級賽金盃。

李家兄弟今年曾打下塞班島公開賽冠軍，但賽事屬於國際挑戰賽，美國公開賽屬於層級更高的BWF超級系列賽，寶島雙胞胎以第7種子身份闖進最終戰，今天面對馬來西亞組合首局一路落後，以9：21讓出。

第二局大馬組合又打出4：0攻勢，雙胞胎雖3度追到1分差，局勢仍由大馬組合掌控，最終吳世飛／伊祖丁就以21：10拿下第二局，取得對戰2連勝。

雙胞胎今年也曾打進BWF超級300系列的西班牙名人賽決賽，但和冠軍差最後一勝，今天又錯過金盃，之後將短暫「單飛」，弟弟李芳至是成都世大運國手，月底將到大陸挑戰佳績。

寶島混雙好手葉宏蔚／李佳馨今天先傳回好消息，名列混雙頭號種子的寶島組合決賽上演逆轉勝，以13：21、21：6、21：18力退丹麥組合帝里（Mathias Thyrri）／馬厄隆（Amalie Magelund），勇奪本季第一座冠軍。

美國公開賽

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