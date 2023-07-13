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田徑亞錦賽／預賽僅排第5 台灣欄神陳奎儒無緣再登頒獎台

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
台灣「欄神」陳奎儒亞錦賽失利，預賽止步。圖／中華田徑協會提供
台灣「欄神」陳奎儒亞錦賽失利，預賽止步。圖／中華田徑協會提供

我國跨欄名將「欄神」陳奎儒，今天在曼谷亞錦賽登場，但110公尺跨欄預賽分在第一組的他只跑出13秒89的分組第5成績，無緣再挑戰頒獎台。

2年前登上東京奧運殿堂的陳奎儒，個人最佳成績是13秒34，國際賽成績也十分亮眼，2018年雅加達亞運以13秒39摘下銀牌，隔年多哈亞錦賽再以13秒39帶回銅牌。

今年2月亞洲室內田徑錦標賽，陳奎儒在60公尺跨欄以7秒68奪銀，今年曼谷亞錦賽被視為中華隊重點奪牌選手，不料預賽就滑鐵盧。

台灣「欄神」陳奎儒亞錦賽失利，預賽止步。圖／中華田徑協會提供
台灣「欄神」陳奎儒亞錦賽失利，預賽止步。圖／中華田徑協會提供

男子110公尺跨欄預賽共分3組，陳奎儒排在第一組，他跑出的13秒89僅排分組第5，沒能擠進取8名參賽者的決賽。

2023年亞洲田徑錦標賽將於7月12日至16日於泰國曼谷登場，中華田徑代表隊今年共31名選手出征，力拚上屆2019年的1金2銀1銅佳績。

田徑亞錦賽每2年舉辦1次，2019年多哈亞錦賽中華隊奪下1金2銀1銅，分別是鄭兆村奪男子標槍金牌、陳傑男子400公尺跨欄銀牌、男子400公尺接力銀牌和陳奎儒的110公尺跨欄銅牌；2021年賽事因新冠肺炎疫情停辦，今年恢復舉行，但昨天首日賽程男子400公尺決賽發生「掉棒」失誤，陳奎儒今天又傳失利消息。

陳奎儒 田徑 中華隊

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