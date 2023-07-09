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前進巴黎奧運有譜 白俄、俄羅斯運動員獲准參加杭州亞運

中央社／ 曼谷9日綜合外電報導
俄羅斯、白俄羅斯的運動員將獲准參加今年的杭州亞運，以協助兩國運動員獲取積分，取得資格參加2024年的巴黎奧運。圖為白俄羅斯網球名將莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）。 美聯社
俄羅斯、白俄羅斯的運動員將獲准參加今年的杭州亞運，以協助兩國運動員獲取積分，取得資格參加2024年的巴黎奧運。圖為白俄羅斯網球名將莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）。 美聯社

羅斯、白俄羅斯的運動員將獲准參加今年的杭州亞運，以協助兩國運動員獲取積分，取得資格參加2024年的巴黎奧運。

路透社報導，亞洲奧林匹克理事會（Olympic Council of Asia, OCA）昨天表決，讓俄羅斯、白俄羅斯兩國多達500名的運動員可以獨立身分參加9月28日到10月8日的杭州亞運，但不得獲頒獎牌。

然而，可參加杭州亞運，讓這些運動員有國際賽成績，將有助他們前進巴黎奧運。

亞洲奧林匹克理事會代理主席辛赫（Randhir Singh）告訴記者說：「他們不會對我們的獎牌頒發造成影響，或改變奧運中亞洲選手的參賽配額。」

自2022年俄羅斯入侵烏克蘭以來，俄國與白俄羅斯的運動員大多都無法參加國際賽事。

國際奧林匹克委員會（International Olympic Committee, IOC）承受來自美國、英國、法國等國政府的龐大壓力，他們要求不得讓兩俄運動員參賽。

亞洲奧林匹克理事會的最新決定，為俄國、白俄運動員參加巴黎奧運一事開了部分的大門。

國際奧會1月時曾表示，他們願意讓這兩國選手以中立身分參賽，並暗示在無法參加歐洲賽事的情況下，可以藉由參加亞洲的比賽，來爭取奧運參賽資格。

這次的杭州亞運因受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，延後1年才舉行。

羅斯 亞運

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