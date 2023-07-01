自由車／96聯賽武嶺站落幕 李廷威穩住總排第1名橘衫

全台最高級別的積分聯賽96自由車聯賽第四站—NeverStop永不放棄挑戰巔峰－武嶺站，今天點燃戰火，經過55公里、海拔3275公尺的的激烈競輪，捷安特哥倫布車隊車手李廷威以2小時30分43秒01，單飛抵達終點，不僅寫下個人西進武嶺的最佳成績，同時穩住總排名第一橘衫和登山王紅點衫，成為最大贏家。

96聯賽第3、4站分別是塔塔加和武嶺站，成為爬坡好手的最佳舞台；「單車網紅」李廷威今年苦練有成，已經囊括塔塔加、KOM夏季登山王和96聯賽武嶺站冠軍，下周將參加全錦賽，盼能延續冠軍氣勢。

本次武嶺站共吸引破2500人報名參加，且競賽組人數逼近500人，且除了台灣車友外，還有來自17國、破百名外籍車友參賽，盛況空前。

武嶺站全程約55公里且路線多半在中高海拔山區，沿途經台14線、霧社、清境、翠峰、鳶峰、昆陽，終點設置台14甲線31.3K海拔3275公尺的合歡山武嶺停車場。

為因應活動安全及交通狀況，南投縣府特別在翠峰派出所成立活動前進指揮所，由教育處、警察局、消防局、衛生局、埔里工務段等單位派員進駐，確保活動順利完成及突發狀況發生調度因應。在各單位密切合作下比賽期間交通狀況比預期好，比賽過程也相當順利，前進指揮所於下午1點30正式完成撤哨。

過去幾年男子菁英組爬坡賽事最大贏家絕對是「台灣女婿」艾伯森，但他去年已宣布退役；本場比賽國內頂尖好手上演激烈地攻防戰，李廷威所屬的捷安特哥倫布車隊開賽就刻意拉高強度，集團很快分裂成長條狀，入山之後菁英車手一路帶速度，到了清境只剩下李廷威、黃文忠和黃冠霖，形成三人領先集團。

李廷威說：「過了最後16公里左右，只剩下我和黃冠霖，我們開始彼此算計、相互攻防；一直到了最後1公里，我還有一點體力，就用盡生命向前衝，才甩開對手追擊。」黃冠霖最終以2小時33分25秒86完賽，拿下第二名。

上屆96聯賽爭總排第一失利的李廷威，今年捲土重來，目前穩穩地將橘衫套牢，總排名積分累計達184分，傲視群雄。李廷威說：「雖然本次武嶺站成績距離艾伯森締造的史上紀錄還差4分鐘，但能跟國內頂尖爬坡好手較勁，非常過癮，最後一定要拿下總冠軍。」

女子組總冠軍則出現熟悉地面孔，退役國手程詩軒成為大黑馬，最終以3小時05分27秒31完賽，創下個人最佳紀錄，還擊敗一票現役車手，成為本站亮點之一。

38歲的程詩軒已退役超過10年，且生完小孩之後就離開車界，期間整整五年沒有碰車；近年則抱持運動的心情重新踏上鐵馬，找回昔日熱情，開始重出江湖參賽，未料成績更突出，日前拿下環花東賽的單站冠軍，今天則稱霸武嶺，跌破眾人眼鏡。