台北羽賽／不敵大馬組合 邱相榤／林筱閔奪亞軍仍創最佳

台北羽球公開賽最終戰今天點燃戰火，地主包括尋求衛冕的「一姊」戴資穎在內，共有4組選手闖進最終戰，率先登場的混雙由世界排名50的合庫組合邱相榤／林筱閔先登場，面對世界排名19的馬來西亞組合陳堂傑／杜頤溈，寶島組合雖以12：21、8：21敗陣，無緣成為第一組留冠的純本土組合，仍創搭檔最佳成績。

台北賽列第4種子的大馬組合，今年4月曾在奧爾良名人賽擊敗我國好手葉宏蔚／李佳馨，打下本季首冠，今年台北賽再一路闖關，包括昨天4強賽再度拍下葉李配。今天面對首度碰頭的邱相榤／林筱閔，大馬組合首局4：3下連拿4分拉開領先，一路壓制「地主」下以21：12先下一城。

第二局大馬組合又打出5：0攻勢，寶島組合試圖追分，但沒能擋下對手凌厲攻勢，最終就讓大馬組合以21：8帶走冠軍。

今天5場決賽依序是混雙、女單、男單、女雙和男雙，邱相榤／林筱閔雖沒能為地主留冠，接續登場的女雙決賽「一姊」戴資穎就要登場，男單蘇力揚、男雙「楊肉盧」盧敬堯／楊博涵都將搶冠。