國際奧會撤銷承認國際拳總 巴黎奧運保留拳擊賽

國際奧林匹克委員會（IOC）今天撤銷對國際拳擊總會（IBA）的承認，但表示2024年巴黎奧運、2028年洛杉磯奧運會有拳擊賽事。

法新社報導，國際奧會執行委員會今天以69票贊成、1票反對、10票棄權，通過將國際拳總逐出國際奧會，拳壇為之震動。

最新決定結束了國際奧會與國際拳總長達4年的爭執。國際拳總2019年即因多項貪腐醜聞而被國際奧會停權，並因其治理、財務透明度、永續性而備受抨擊。

國際奧會總幹事凱柏（Christophe De Kepper）今天在瑞士洛桑（Lausanne）的國際奧會會議中表示，「國際奧會持續耐心嘗試在3個關切的領域幫忙」，但「國際拳總無法提出可以解除停權的要件」，現在唯一能做的結論就是「撤銷承認」。

目前國際拳總的主席是俄羅斯籍的克列姆列夫（Umar Kremlev）。

根據中華奧會網站，2020東京奧運拳擊賽事是由國際奧會組成特別工作小組辦理，而非如一般賽事，交由國際單項運動總會協助相關技術層面的執行。