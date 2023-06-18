高球／19歲台灣新秀吳佳晏 首奪日本女子職業賽冠軍

年僅19歲的台灣女子職業高爾夫好手吳佳晏今天在JLPGA次巡靜岡新聞SBS高球賽，以3回合低於標準10桿的206桿，拿到生涯首座日本職業賽事冠軍，繼續穩坐次巡獎金后。

吳佳晏今年順利考取日本女子職業高爾夫巡迴賽（JLPGA）的次級巡迴賽會員資格，也成為中國信託贊助的球星之一。在今天這場比賽之前，吳佳晏已在次巡賽出賽8場，其中曾經歷連續3場亞軍的挫折，但她持續吸取養分和經驗，終於在今天如願奪冠。

靜岡新聞SBS女子高球賽總獎金2000萬日圓（約新台幣440萬元），冠軍可獨得360萬日圓。巧合的是，這場比賽的去年冠軍，是同樣來自台灣的姚宣榆。

前2回合結束，吳佳晏僅以1桿優勢單獨位居領先，不過她在今天最終回合表現出色，下場前5洞就抓了3博蒂，很快拉開和追兵之間的差距，轉場後吳佳晏又在後9洞抓了2博蒂，總計今天抓5博蒂、0柏忌，繳出完美的67桿順利奪冠。

吳佳晏在2020年、16歲的時候，就以新台幣200萬元獎金排在台灣女子職業高爾夫巡迴賽（TLPGA）獎金榜第2名。到了2021年，吳佳晏更以打破TLPGA紀錄的490萬元成為台灣的獎金后。

在今天這場比賽奪冠之前，吳佳晏本季累積拿下737萬6750日圓的獎金暫居次巡賽獎金后，但僅領先排名第2的小滝水音37萬多日圓，今天奪冠後，吳佳晏本季累積獎金也正式突破千萬日圓。