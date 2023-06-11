PGA／返幸運地拚美巡第2冠 潘政琮：在加國有美好回憶

台灣職業高爾夫好手潘政琮重返幸運地表現出色，今天在PGA加拿大公開賽3回合結束取得2桿領先。潘政琮說：「我職業賽的前2場冠軍都在加拿大獲得，這裡有很棒的回憶。」

31歲的潘政琮在2015年轉職業，隨即從美巡賽次級的加拿大巡迴賽打起，該年潘政琮就拿下2場冠軍，其中在2015年9月登場的塞爾提克菁英賽，他更是大展神技，經歷2度延長賽後奪冠。

潘政琮今天美巡賽接受訪問時說：「我記得在職業賽的第2勝也是在加拿大拿到，當時我最後5洞都抓鳥才追平對手進入延長賽。而在2次的延長賽裡我也都抓鳥，最後才順利奪冠，因此我今天也告訴自己，來製造一些奇蹟吧，這就是我喜歡在加拿大打球的原因。」

這場RBC加拿大公開賽，是在距離多倫多不到半小時車程的阿克戴兒高爾夫鄉村俱樂部（Oakdale Golf &Country Club）舉行。

曾在2019年實現美巡賽首冠的潘政琮，今天是生涯首度在美巡賽前3回合單獨領先。他說：「最後回合我還是會保持積極和侵略性，這座球場雖然有很多長草區，但如果能將球順利開在球道上，那接著就是剩下短鐵桿的距離，可以替自己帶來很多抓博蒂的機會，所以如果有球員能單回合繳出-8、-9桿的成績，我一點都不驚訝。」

如果潘政琮能順利奪冠，將可獲得生涯最大筆的162萬美元（約新台幣4970萬元）冠軍獎金，以及500分的聯邦盃積分，這對於目前暫居聯邦盃積分榜第144名的潘政琮來說幫助相當大。

不過後頭追兵也不容小覷，僅以2桿之差緊追在後的麥克羅伊（Rory McIlroy），將挑戰美巡賽相隔12年來，在同一賽事連3冠的紀錄。

麥克羅伊曾拿下2019、2022年加拿大公開賽冠軍（賽事2020、2021年因COVID-19疫情停辦），如果麥克羅伊今年能逆轉奪冠的話，將會是美巡賽自從2009至2011年史崔克（Steve Stricker）在約翰迪爾菁英賽以來，再度有球員在同一賽事完成3連霸。