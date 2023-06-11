快訊

獨／生技美女竊取三顧營業秘密跳槽超基因 檢調搜關鍵物證

幼兒園餵藥風暴 侯友宜反嗆賴清德：快交代檢方查出藥品源頭來

柯郭合機率高於柯郭配 民眾黨不分區提名再循高虹安模式？

PGA／返幸運地拚美巡第2冠 潘政琮：在加國有美好回憶

中央社／ 台北11日電
台灣職業高爾夫好手潘政琮今天在PGA加拿大公開賽3回合結束取得2桿領先。 美聯社
台灣職業高爾夫好手潘政琮今天在PGA加拿大公開賽3回合結束取得2桿領先。 美聯社

台灣職業高爾夫好手潘政琮重返幸運地表現出色，今天在PGA加拿大公開賽3回合結束取得2桿領先。潘政琮說：「我職業賽的前2場冠軍都在加拿大獲得，這裡有很棒的回憶。」

31歲的潘政琮在2015年轉職業，隨即從美巡賽次級的加拿大巡迴賽打起，該年潘政琮就拿下2場冠軍，其中在2015年9月登場的塞爾提克菁英賽，他更是大展神技，經歷2度延長賽後奪冠。

潘政琮今天美巡賽接受訪問時說：「我記得在職業賽的第2勝也是在加拿大拿到，當時我最後5洞都抓鳥才追平對手進入延長賽。而在2次的延長賽裡我也都抓鳥，最後才順利奪冠，因此我今天也告訴自己，來製造一些奇蹟吧，這就是我喜歡在加拿大打球的原因。」

這場RBC加拿大公開賽，是在距離多倫多不到半小時車程的阿克戴兒高爾夫鄉村俱樂部（Oakdale Golf &Country Club）舉行。

曾在2019年實現美巡賽首冠的潘政琮，今天是生涯首度在美巡賽前3回合單獨領先。他說：「最後回合我還是會保持積極和侵略性，這座球場雖然有很多長草區，但如果能將球順利開在球道上，那接著就是剩下短鐵桿的距離，可以替自己帶來很多抓博蒂的機會，所以如果有球員能單回合繳出-8、-9桿的成績，我一點都不驚訝。」

如果潘政琮能順利奪冠，將可獲得生涯最大筆的162萬美元（約新台幣4970萬元）冠軍獎金，以及500分的聯邦盃積分，這對於目前暫居聯邦盃積分榜第144名的潘政琮來說幫助相當大。

不過後頭追兵也不容小覷，僅以2桿之差緊追在後的麥克羅伊（Rory McIlroy），將挑戰美巡賽相隔12年來，在同一賽事連3冠的紀錄。

麥克羅伊曾拿下2019、2022年加拿大公開賽冠軍（賽事2020、2021年因COVID-19疫情停辦），如果麥克羅伊今年能逆轉奪冠的話，將會是美巡賽自從2009至2011年史崔克（Steve Stricker）在約翰迪爾菁英賽以來，再度有球員在同一賽事完成3連霸。

潘政琮 高爾夫 麥克羅伊

延伸閱讀

PGA／加拿大公開賽 潘政琮2桿之差獨居領先拚生涯第2冠

俄烏戰火升溫...加拿大總理意外現身基輔 力挺烏克蘭抗俄

PGA／加拿大高球賽次輪 潘政琮演獵鷹秀飆66桿並列第2

加國濃煙南飄 拜登與杜魯多通話 派出600消防員助滅火

相關新聞

足球／囧！梅西帶錯護照 一度受困北京機場

阿根廷足球巨星梅西10日抵達北京，這也是他第七次造訪中國大陸，吸引眾多球迷身穿阿根廷10號藍白球衣在機場熱烈歡迎。不過當...

歐冠盃／曼城1：0踢走國際米蘭奪冠 完成三冠王成就

曼城在昨晚舉行的歐洲足球冠軍聯賽（歐冠盃）決賽中，靠著卡斯坎特的射門，以1球踢走國際米蘭拿下隊史首座歐冠金盃，也同時...

PGA／加拿大公開賽 潘政琮2桿之差獨居領先拚生涯第2冠

征戰男子美巡賽（PGA）的台灣職業高爾夫好手潘政琮，今天在RBC加拿大公開賽第3回合繳出66桿，並以3天低於標準14桿、...

PGA／返幸運地拚美巡第2冠 潘政琮：在加國有美好回憶

台灣職業高爾夫好手潘政琮重返幸運地表現出色，今天在PGA加拿大公開賽3回合結束取得2桿領先。潘政琮說：「我職業賽的前2場...

自由車／杜志濠亞錦賽摘銀 僅次111年世錦賽U23公路金牌

台灣自由車好手杜志濠今天泰國亞錦賽男子菁英組個人計時項目，以55分25秒722、均速49.79公里摘銀，獲亞運資格，成績...

游泳／廖祐菲、吳亮昀雙破中正盃紀錄 何康婗挑戰12金

全國中正盃游泳錦標賽今天於台中市北區國民運動中心游泳競賽館舉行第3天賽程，這項比賽也是杭州亞運的最後一個達標賽，在50公...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦