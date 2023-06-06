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足球／陳柏良受傷 無緣中華男足對泰友誼賽

中央社／ 台北6日電
台灣隊長陳柏良。圖／展逸國際提供
台灣隊長陳柏良。圖／展逸國際提供

中華男足16日將在高雄與泰國隊展開國際積分邀請賽，「台灣隊長」陳柏良原先入選集訓大名單，但他今天在臉書表示，上週末比賽造成右肩脫臼，必須靜養，因此無法為中華隊效力。

中華民國足球協會預計6月及9月在高雄國家體育場進行2場正式國際積分邀請賽，首場日期和對手已確定，中華男足將由「魔法教頭」懷特（Gary White）領軍，6月16日將在高雄國家體育場迎接來訪的泰國隊。

中華民國足球協會日前公布中華隊集訓大名單，旅外的陳柏良、蔡立靖、王建明、沈子貴入列，如今陳柏良卻傳出傷情。

陳柏良目前效力於中國足球甲級聯賽青島隊，他今天在臉書表示，由於上週末的比賽中右肩脫臼，骨損傷、肌肉韌帶部分撕裂，必須靜養一陣子，無法為中華隊效力，同時還附上醫院檢查報告。

儘管無法在家鄉高雄出賽，讓陳柏良有點沮喪，但他仍呼籲球迷，多多進場支持中華隊，並預祝台灣旗開得勝。

根據足協規劃，預計6月15日舉辦賽前記者會，屆時將公布最終23人名單。

陳柏良

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