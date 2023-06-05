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足球／結束璀璨職業生涯 瑞典傳奇巨星伊布引退

中央社／ 綜合外電報導
瑞典名將伊布正式高掛球靴。 美聯社
瑞典名將伊布正式高掛球靴。 美聯社

瑞典傳奇足球巨星伊布拉欣莫維奇（Zlatan Ibrahimovic，球迷暱稱伊布）今天意外宣布退休，他長年、獲獎無數的職業選手生涯即將畫下句點。

法新社報導，在AC米蘭3比1擊敗維洛納（Verona）結束本季義大利甲級足球聯賽（Serie A）賽事後，這名傳奇前鋒老將於場內一場儀式裡宣布他的決定。

伊布在主場聖西羅（San Siro）球場上說：「不僅是對你們，也是對足球說再見的時候了。」

「我現在內心五味雜陳。加油AC米蘭，再見了。」

現年41歲的伊布是2019年底鳳還巢，之前他在A米踢過兩年球並幫球隊2011年拿下義甲冠軍。後來他陸續待過法甲巴黎聖傑曼（PSG）、英超曼聯、美國職業足球大聯盟（MLS）洛杉磯銀河。

伊布說：「第一次我來這裡時，你們給了我快樂；第二次時，你們給了我愛。你們張開雙臂歡迎我，讓我有回家的感覺，餘生我都將是米蘭人。」

伊布拉欣莫維奇是AC米蘭重返義甲榮耀的關鍵，回鍋後幫球隊從低迷中奮起，贏得上季義甲冠軍。

在宣布引退後，伊布拉欣莫維奇告訴媒體：「我以前很怕記者問關於未來的事，但現在則能坦然接受，我準備好了。」

「我此生都在踢球，足球讓我蛻變為成熟的男人、使我結識許多原本無法認識的人。感謝足球讓我可以走遍世界，這一切都要感謝足球。」

在輝煌職業生涯中，伊布與球隊拿過荷蘭、義大利、西班牙、法國等地的聯賽冠軍，2017年也與曼聯拿下歐洲聯賽（Europa League，俗稱歐霸）冠軍。

但本賽季伊布因傷所困，幾乎無法為AC米蘭出賽。

他去年7月與AC米蘭續約，包含固定薪資100萬歐元及根據出場數與對球隊貢獻的高額激勵獎金。

但他本賽季只在AC米蘭先發一場，今年3月在3比1擊敗烏迪內斯（Udinese）之戰進球，成為義甲史上最年長的進球者。

但他4月在賽前熱身時傷了小腿，只能在場邊結束自己的職業生涯，也讓他可能轉隊蒙薩（Monza）、目標是和瑞典一起打2024年歐洲國家盃（Euro 2024）的傳聞不攻自破。

義甲 布拉 曼聯

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