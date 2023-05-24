桌球／小林同學好威！林昀儒直落4退德削球名將闖16強

我國桌球好手「小林同學」林昀儒世錦賽再闖關，今天32強面對35歲的德國削球名將菲盧斯（Ruwen Filus），林昀儒通過首局「丟士」考驗，最終直落4拿下勝利，不但取得對戰2連勝，且是打出連拿7局的佳績。

今天4月WTT新鄉冠軍賽，林昀儒和菲盧斯就曾在8強碰頭，林昀儒扭轉先前2度交手都吞敗的對戰劣勢，直落3奪勝；相隔一個月在世錦賽再碰頭，林昀儒雖帶著左手傷勢上場，但首局「丟士」中以13：11先馳得點，第二局再以11：5拿下，第三局11：6奪勝後取得局數「聽牌」優勢。

第四局比分拉鋸，8：8時林昀儒先出現擦邊的幸運球，接續多拍對峙再逼出菲盧斯掛網失誤，取得10：8「賽末點」，菲盧斯喊出暫停也沒能擋下「小林同學」，最終林昀儒就以11：8拿下勝利。

稍早女雙鄭怡靜／李昱諄以3個11：7擊敗德國組合溫特（Sabine Winter）／考夫曼（Annett Kaufmann），女雙8強就位，兩位女將接續也要在女單32強出賽，42歲的「桌球教父」莊智淵也將在32強和小23歲的日本新星張本智和搶16強門票。

林昀儒今天也是單日兩戰，稍晚將和陳思羽在混雙8強賽攜手，對決世界排名第1的中國大陸組合孫穎莎／王楚欽。