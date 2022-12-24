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HBL／報了預賽輸球之仇 能仁險勝松山收4連勝晉級8強

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導

今年預賽時交手在第四節輸球的能仁，今天再度與松山碰頭，靠著鄒子羲、林子皓聯手攻下31分，其中鄒子羲更是在讀秒階段接獲林明暐傳球上籃得手，幫助能仁最佳以71：69報了預賽輸球之仇。

能仁與松山在預賽交手時，雙方前三節打完還戰成平手，不過第四節卻被對手一口氣拉開差距，最終以10分差吞下敗仗，不過雙方今天在複賽再度碰頭，這次能仁未再讓機會溜走。

能仁今天不僅進攻端鄒子羲、林子皓挺身而出，林明暐更是在倒數階段投進關鍵罰球，加上防守端成功限制松山一哥林現惟，讓他全場出手17次僅命中2球拿下7分，創下個人本學年新低，讓能仁最終以2分差距帶走勝利。

而這一勝也讓能仁在複賽拉出一波4連勝，篤定晉級8強賽，至於松山雖然輸球，不過也已經提前一天晉級到8強賽，至於A組的高苑與衛冕軍光復則是同樣拉出4勝0敗搭上8強列車。

林現惟

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