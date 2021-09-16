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【專家之眼】喬帥「負了眾望」，卻贏得觀眾的掌聲

聯合報 / 高永光／考試院前副院長
喬科維奇挑戰年度全滿貫失利賽後落淚。 路透社
喬科維奇挑戰年度全滿貫失利賽後落淚。 路透社

上個週末，網壇所關注的焦點，都是現年34歲，世界排名第一，來自塞爾維亞（Serbia）的天才網球選手喬科維奇（Novak Djokovic）是否能寫下年度滿貫賽（同一年內達成全滿貫）（Calendar Grand Slam）的個人紀錄。不過，比賽結果不如預期，由世界排名第二的梅德韋傑夫（Daniil Medvedev），以直落三的比數贏得勝利。

喬科維奇（媒體常稱之為「喬帥」），以其有韌性的打法及驚人的身體延展性著稱。當其在網壇發跡之初，常以鮮明且有點桀驁不馴的個性，受到體壇的關注。當時，「剛剛出道」的喬科維奇，不僅時常因為「驚人的話語」搏得媒體的版面，也對當時在網壇叱吒風雲的「瑞士特快車」費天王（Roger Federer）嗆聲說，「沒有不被擊敗的天王」。喬帥之所以會如此「膽大」，很多人認為，乃是源於其悲慘的童年。

喬科維奇出生沒幾年後，他所居住的貝爾格勒市（塞爾維亞首都），就飽受戰火的摧殘。喬科維奇曾自曝，「90年代塞爾維亞的戰亂不斷，那段時間國家實行禁運…有時候他們不得不排隊領取麵包、牛奶、清水等生活必需品」。他也曾經為了躲避空襲，被迫搬進山裡，甚至「曾在砲彈轟炸過的乾涸游泳池內，對著牆壁揮拍擊球」。大概是這樣的童年，養成他「想活下去就必須不擇手段」的性格，而他「到處下戰帖」的風格，也立即在網壇掀起熱議。

雖然年輕時喬科維奇的作風，受到一些體壇人士的批評，但他漸漸也以「與媒體幽默的對談」及模仿其他球員的動作，化解了人們對他的一些誤解。同時，他更以追平世界球王費德勒及納達爾（Rafael Nadal）的20座大滿貫男單金盃，證明了他在網壇的實力。若以費德勒高齡40歲，都尚未退休的情況來看，喬科維奇很有可能創下網壇前輩都達不到的世界紀錄（例如拿下第21座或甚至22座大滿貫男單金盃），而這更是塞爾維亞在飽受戰火摧殘後，透過網球，讓世界看見「塞爾維亞奇蹟」的故事。

雖然1990年代飽受戰火摧殘的塞爾維亞，肯定沒有辦法給像喬科維奇這樣有天份的球員足夠的資源，但是喬科維奇「敢追夢」、「敢實現」的性格，更是從小就展現出與同輩不同的毅力，而正也正是任何一個成功人士，都必須具備的領導特質。

當筆者還在政府機關擔任公職時，曾有幸與台灣網壇的選手有過幾面之緣，當筆者問到他們，「國家還可以為你們做些什麼」時，他們一致的回答都是，希望國家能真正能把資源挹注給「有機會奪牌」或是「能進到世界排名」的選手，而且這個挹注，是不被「資源擁有者所操控」的全面的挹注。

今年我國在東奧獲得獎牌的數量，是歷年之最，但筆者憂心，隨著東奧、帕奧的結束，政府官員也就坐實了「一日球迷」的心態，除了靠恭喜選手「蹭聲量」外，只想靠教練「發心」，去挖掘可造球員，等待下一次可以再度「蹭聲量」的到來。若真是如此，那麼台灣的體壇，恐怕很難寫出屬於台灣的世界級故事。

喬科維奇雖沒能在今年拿下美網冠軍，也沒能寫下「年度全滿貫」的歷史紀錄，但其在比賽中以及賽後受訪時，卻都因為觀眾的熱情支持而激動落淚，這是一反喬帥永遠是「全球客場」（很少在決賽獲得全場觀眾一面倒的支持）的情況。

喬帥不僅為自己寫下了網壇的「傳奇故事」，也時常回到塞爾維亞與網壇小選手互動並栽培他們，希望能替塞爾維亞找到下一個體育選手的傳奇故事。也許我們無法複製「喬帥的領導故事」，但是台灣體壇走向世界之路，也應該開啟更多「台灣故事」的篇章，體育選手要加油，政府更是責無旁貸！

費德勒

延伸閱讀

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