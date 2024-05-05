T1聯盟／劉錚現身巨蛋助陣雲豹 力挺前台啤隊友和雲豹新秀
桃園台啤永豐雲豹職業籃球隊今(5日)於桃園巨蛋迎來季後賽首戰，效力於中國CBA上海隊的劉錚也現身於桃園巨蛋觀戰，特地來支持前台啤隊友蔣淯安、黃鎮、李啓瑋，以及在中華隊隊友的林信寬與高錦瑋。
劉錚不僅在CBA有亮眼的成績，更是中華隊的重要成員之一，他親臨雲豹主場，不僅吸引了現場眾多球迷目光，和球迷合照也來者不拒，成為今天比賽的場邊焦點之一。
本場比賽雲豹靠著洋將卡森斯(DeMarcus Cousins)以全隊最高22分、15籃板，在次節獨攬13分，克羅馬(Lasan Kromah) 21分8抄截3助攻，威廉斯(Devin Williams) 15分13籃板，高錦瑋12分4助攻，蔣淯安12分6抄截4助攻，最終雲豹以90比76擊敗高雄全家海神，季後賽第二戰將於5月7日(週二)晚上7點於桃園巨蛋進行。
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