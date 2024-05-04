T1聯盟／特攻季後賽G1遭雙重打擊 阿巴西扭傷還輸戰神

台灣職籃T1聯盟衛冕軍新北中信特攻今天在季後賽首役賠了夫人又折兵，主場歷經延長賽以94比95不敵台北台新戰神，主力阿巴西還嚴重扭傷，總教練李逸驊評估下一戰缺陣機率高。

T1聯盟季後賽今天正式點燃戰火，聯盟頭號種子特攻在首輪5戰3勝系列賽迎戰新成軍的戰神，沒想到出師不利，首節遭對手一波35比12攻勢打得措手不及，儘管接下來逐漸收復失土，且將戰線逼進延長賽，最終仍功虧一簣、以1分之差吞敗，且當家球星阿巴西的左腳踝還嚴重扭傷。

針對阿巴西的左踝傷勢，特攻總教練李逸驊賽後接受媒體聯訪時說：「他（阿巴西）說有傷到原來腳踝的舊傷，今天晚上重新再做評估，目前看起來下一場不太能打。」

王牌主力下一戰恐將缺陣，主帥李逸驊卻不太擔心，他認為自家板凳戰力充足，並特別點名黃泓瀚能夠頂替阿巴西的位置，因此對接下來戰局仍保持樂觀。

李逸驊承認，傷兵是今年碰到最大的困擾，包含上季總冠軍賽最有價值球員（FMVP）林韋翰，腳傷僅恢復7、8成，全力攻防仍有難度，只能看情況上場，「賽後也有安慰他們，至少是輸在第1場，不要把氣氛壓得太低，積極準備下一場比賽。」

當家射手謝亞軒此役幾乎打滿全場，上場46分鐘，攻下10分、7籃板、8助攻，他透露從歷經「大巨蛋慘案」後，對上戰神都覺得怪怪的，「感受到戰神給我們的壓力，休兵日好好調整，檢討策略等各方面，希望大家都能準備好季後賽的強度。」