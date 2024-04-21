T1聯盟／高雄全家海神隊擊敗獵鷹 保持專注度迎接季後賽
本季最後一次作客臺南台鋼獵鷹，高雄全家海神職業籃球隊21日擺脫前役失利，開賽展現贏球企圖，並找回熟悉的轉換快攻與三分手感，全隊5人得分上雙，終場86比78擊敗獵鷹。
首節于煥亞、史考特各拿8分，唐維傑連拿5分打出31比13攻勢，中場前于煥亞壓哨三分球命中，率隊半場穩住雙位數領先。
于煥亞此役開賽就展現外線火侯，首節三分球2投2中，上半場獲14分含4記三分彈，全場攻下16分、3籃板、2助攻，「此役是少數開局不錯的比賽，大家上緊發條，保持高度專注。能不能整場維持專注度，會是我們季後賽課題，得持續調整。」
易籃後獵鷹緊咬，胡瓏貿末節連拿7分含一記三分球，史考特倒數2分鐘飆進壓哨三分球甩開反撲，終場8分差取勝。
史考特繳準大三元數據18分、12籃板、8助攻外帶4抄截，他提到前役大筆分落敗，此役開賽全隊立刻有所調整，做出回應，展現球隊不輕易被擊敗的DNA，也提前為季後賽做好心理準備。
總教練喬伊斯指出，此役找回球隊體系及防守專注度、籃板球，「防守端也漸入佳境，接下來回到主場，會繼續爭取季後賽最大優勢。」庫薩斯17分、9籃板，唐維傑挹注10分、2籃板，艾倫10分、4籃板進帳。
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