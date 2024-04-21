快訊

蕭美琴返國攜回自用酒爭議 財政部說話了

今熱爆明起變天！未來1周迎兩波鋒面「溼答答」 恐有劇烈雷雨炸全台

T1聯盟／高雄全家海神隊擊敗獵鷹 保持專注度迎接季後賽

聯合新聞網／ 綜合報導
史考特(中)進攻。高雄全家海神提供
史考特(中)進攻。高雄全家海神提供

本季最後一次作客臺南台鋼獵鷹，高雄全家海神職業籃球隊21日擺脫前役失利，開賽展現贏球企圖，並找回熟悉的轉換快攻與三分手感，全隊5人得分上雙，終場86比78擊敗獵鷹。

首節于煥亞、史考特各拿8分，唐維傑連拿5分打出31比13攻勢，中場前于煥亞壓哨三分球命中，率隊半場穩住雙位數領先。

于煥亞此役開賽就展現外線火侯，首節三分球2投2中，上半場獲14分含4記三分彈，全場攻下16分、3籃板、2助攻，「此役是少數開局不錯的比賽，大家上緊發條，保持高度專注。能不能整場維持專注度，會是我們季後賽課題，得持續調整。」

易籃後獵鷹緊咬，胡瓏貿末節連拿7分含一記三分球，史考特倒數2分鐘飆進壓哨三分球甩開反撲，終場8分差取勝。

史考特繳準大三元數據18分、12籃板、8助攻外帶4抄截，他提到前役大筆分落敗，此役開賽全隊立刻有所調整，做出回應，展現球隊不輕易被擊敗的DNA，也提前為季後賽做好心理準備。

總教練喬伊斯指出，此役找回球隊體系及防守專注度、籃板球，「防守端也漸入佳境，接下來回到主場，會繼續爭取季後賽最大優勢。」庫薩斯17分、9籃板，唐維傑挹注10分、2籃板，艾倫10分、4籃板進帳。

籃球

相關新聞

PLG／新竹御頂攻城獅主場不敵新北國王 吞下二連敗

新竹御頂攻城獅今於「DV獅智列車主題日」主場迎戰新北國王，本日吸引6,203位獅紫軍入場。攻城獅昨日吞敗後僅領先新北國王0.5場勝差，本場比賽勝隊將成為聯盟第三。今日攻城獅手感低迷，僅霍立飛得分上雙，

T1聯盟／台鋼獵鷹主場最終場超越勝負的感動 下個賽季再出發

台南台鋼獵鷹今（21）日迎來本賽季例行賽主場最後一戰，本場交手高雄全家海神，開局獵鷹出手命中率低，但南人們展現韌性，末節雖一度追至8分差，可惜終場仍以78：86落敗。賽後球團準備了多項的溫馨儀式，感謝

T1聯盟／高雄全家海神隊擊敗獵鷹 保持專注度迎接季後賽

本季最後一次作客臺南台鋼獵鷹，高雄全家海神職業籃球隊21日擺脫前役失利，開賽展現贏球企圖，並找回熟悉的轉換快攻與三分手感，全隊5人得分上雙，終場86比78擊敗獵鷹。 首節于煥亞、史考特各拿8分

T1聯盟／卡森斯雙20無奈隊友命中不佳 台啤雲豹中止5連勝

桃園永豐台啤雲豹今(21日)進行本季最後一場主場比賽，在團隊投籃命中率低落僅30.3％情況下，終場以79比91不敵臺北戰神，終止5連勝，下周雲豹將作客高雄進行本季例行賽最終戰。 雲豹此戰除了第一

T1聯盟／獵鷹不敵特攻吞3連敗 確定無緣季後賽

T1聯盟台南台鋼獵鷹今天在主場迎戰新北中信特攻，儘管對手只有2名洋將且阿巴西、林韋翰都高掛免戰牌，獵鷹終場仍以88比91...

PLG／高國豪因傷至少缺陣6周 攻城獅不敵領航猿

台灣職籃P. LEAGUE+新竹御頂攻城獅球星高國豪今天確定因傷至少得缺陣6週，也讓攻城獅季後賽卡位戰拉警報，攻城獅今天...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。