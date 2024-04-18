WNBA／女籃狀元克拉克發大財！傳獲Nike8位數天價合約

風靡全美的女籃巨星克拉克（Caitlin Clark）前天正式成為WNBA選秀狀元，她作為球員的年薪可能只有7.6萬美元，但知名球鞋品牌Nike以8位數美元大合約簽下她，還將為她設計專屬簽名球鞋。

據《The Athletic》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，除Nike外，Under Armour和adidas也提供可觀的合約報價。另外，克拉克目前還有代言飲料品牌開特力（Gatorade）、保險公司State Farm和球員卡公司Panini。

克拉克效力愛荷華大學期間，場均31.6分8.9助攻，兩項數據都是全美第一，今年更打破NCAA歷史總得分紀錄。她的好表現讓全美籃球迷陷入瘋狂，三月瘋冠軍賽愛荷華大學對上南卡羅來納大學，吸引破紀錄的1870萬人觀看，創2019年以來所有籃球比賽收視最高紀錄。

克拉克前天在WNBA選秀大會中，被印第安納狂熱隊以狀元籤選中，轉播吸引240萬收視，是去年的4倍，同時創下史上最高紀錄。