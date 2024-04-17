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PLG／林書緯爆料竟有裁判密他誤判 網：怎麼感覺怪怪的

聯合新聞網／ 綜合報導
林書緯。新北國王隊提供
林書緯。新北國王隊提供

P聯盟竟出現裁判私訊球員誤判！新北國王隊林書緯在尚未播出的節目訪談中，爆料指出4月13日新北國王作客福爾摩沙夢想家比賽時，裁判賽後以IG私訊他有誤判的情事，IG先透露的剪輯中，把私訊的裁判人名及對話內容全都曝光，雖說，「Joe(林書緯)期待與裁判良好溝通！對戰Dreamers(夢想家)裁判誤判，私訊致歉承認錯誤。」但多數網友卻認為裁判這樣的行為，「怪怪的」。

這是富邦勇士隊張宗憲與新北國王隊林書緯的YT節目「Joe & Jet 未過濾的 with Jason」，兩人專門討論籃球之事，約2.6萬訂閱者，這次是尚未釋出的影片，率先於今天先透過官方IG先發布內容。

林書緯說樂見裁判與球員相互溝通互動，因此並未對「裁判密我」這件事認為有何不妥，大方公布裁判姓名及對話內容。不過，從這位葉姓裁判還特別自我介紹下，顯然這位裁判有點在推銷自己的意味，再加上裁判私訊球員誤判，是否為一視同仁做法，以及對日後P聯盟裁判執法的影響，都讓網友覺得這件事真的很奇怪。

網友在PTT熱烈討論此事，「誤判就記點什麼的懲戒才對吧，裁判身分私訊也太怪了」、「應該是聯盟裁判報告出來指正為誤判吧，怎麼會是私訊講」、「這樣往後得利吹判都令人質疑私交關係介入吧」、「林PO這個的確讓聯盟裁判有些尷尬，是要大家都私訊？」、「豪弟這樣搞，之後被其他裁判報復也不意外」。

籃球

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