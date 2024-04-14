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SBL／謝國樑觀賽 基隆還有12場市民半價、學生免費
基隆市長謝國樑今天到市立體育館，觀看2024年SBL暨第WSBL超級籃球聯賽，中華電信隊對上台灣電力隊。謝說，19到21日在體育館每天仍各有4場SBL賽事，憑學生證或穿制服入場免費，基隆市民半價，鼓勵民眾把握機會觀賽。
2024年第21屆SBL暨第19屆WSBL超級籃球聯賽，12日在基隆市立體育館開賽，副市長邱佩琳應邀為首場「中華電信v.s台元紡織」賽事開球，謝國樑今天到體育館觀看球賽。
謝國樑表示，感謝SBL到基隆市立體育館進行比賽，連續兩周的周五、六、日，每天各4場次，6天合計24場次比賽，相信會帶給大家充實豐富的籃球饗宴。
謝國樑說，為了推動基隆籃球運動發展，市府特別補助以戶外教學方式，安排全市各級學校師生到場觀賽。12日開賽就有15校近700名學生進場，今日也看到仁愛、碇內和中興國小學生，跟著爸爸媽媽一起看球賽，相信第2周3天賽事也會再有學生入場觀賽。
謝國樑表示，非常感謝中華籃協支持，讓同學憑學生證或穿著制服免費入場，基隆市民出示身分證明文件，也享半價優惠。
基隆市教育處指出，基隆推廣籃球運動，鼓勵三級銜接，包括仁愛國小、銘傳國中、基隆商工等學校，在籃球比賽都有不錯的成績。未來市府會持續透過推動各種體育活動發展，培養基隆優秀體育人才。
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