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籃球／活絡體壇發展 中信攻大巨蛋再寫歷史新猷

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
中國信託「愛傳球」專案以推動籃球活動提升青少年反毒意識，邀請新北市平溪國中、桃園市楊梅國中秀才分校參與友誼賽事，雙方奮戰展現運動家精神。中信銀行／提供
中國信託「愛傳球」專案以推動籃球活動提升青少年反毒意識，邀請新北市平溪國中、桃園市楊梅國中秀才分校參與友誼賽事，雙方奮戰展現運動家精神。中信銀行／提供

中信金控力挺台灣體育發展，長期整合集團資源培植台灣潛力體育人才，透過體育公益創造對社會的貢獻及影響力，繼2023年中信銀贊助台北大巨首場國際賽事「第三十屆亞洲棒球錦標賽」，「世界全壘打王」王貞治先生為台北大巨蛋投出深具歷史意義的第一球，創造棒壇經典時刻後，由中信金控支持的新北中信特攻籃球隊率先「攻蛋」，於昨（13）日、今（14）日假台北大巨蛋舉辦「攻戰大巨蛋－雙北反毒籃球賽」，共計吸引31,200名球迷入場，盛況空前，打破職籃觀賽人數紀錄，再度締造歷史性的一刻。

中國信託為活絡台灣體壇不遺餘力，長期投入資源並結合公益、回饋社會。「攻戰大巨蛋－雙北反毒籃球賽」特地規劃公益席次，邀請反毒公益團體、雙北各級學校、社區陪讀班及中國信託銀行「愛傳球」專案師生一同「開箱」台北大巨蛋，觀賞精彩職籃賽事，中信反毒基金會也在現場設攤宣導反毒理念，吸引不少球迷。中信反毒基金會董事長辜仲諒曾表示，美國為了杜絕毒品，持續在大城市舉辦體育活動，透過運動教育年輕人認識毒品、遠離毒品，英文隊名為DEA的中信特攻不只是一支籃球隊，更重要的任務是藉由籃球運動傳遞反毒訊息，鼓勵年輕人從事籃球運動且提升反毒意識。

中信銀行2022年啟動「愛傳球」專案，攜手新北市平溪國中、桃園市楊梅國中秀才分校成立籃球社團，透過推動籃球、提升青少年反毒意識，13日上午透過友誼賽讓學生互動交流，展現練球成效，賽事最後由平溪國中拿下勝利，徐同學開心地說，「終於贏球了！這是我打那麼多比賽以來第一次贏球！」下午兩校師生受邀「開箱」大巨蛋，平溪國中陳同學表示，真的是大開眼界，非常興奮，「而且曾文鼎的三分球好帥，想跟他一樣。」潘同學則佩服球員有勇氣站在這裡打球，「如果一萬多個人看著，我可能不知道怎麼出手。」

中國信託擘劃多元體育公益版圖，為全台第一家擁有棒球、籃球及電競職業隊伍的企業，同時也是全台首家投入「五級棒球運動」推展之企業。高爾夫運動亦為中國信託體育公益重要一環，作為台灣最早投入高爾夫運動的企業，中國信託長年贊助潛力高球女將征戰國際，並自辦高爾夫賽事，今年將在東方高爾夫俱樂部持續與JLPGA合作舉辦「2024中國信託女子公開賽－JLPGA巡迴特別錦標賽」，提供全球女子職業高爾夫選手切磋、交流的國際積分平台，提升台巡賽國際地位。

深受年輕人支持，由中信銀行贊助的中信飛牡蠣職業電競隊，成軍首年即獲英雄聯盟太平洋職業聯賽（PCS）夏季賽冠軍，連兩年登上英雄聯盟世界大賽舞台。

中信 大巨蛋 籃球

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