T1聯盟／阿巴西腳踝傷勢未癒 缺席大巨蛋首秀無緣首分

T1聯盟新北中信特攻與台北台新戰神在今天於台北大巨蛋上演「攻戰大巨蛋─雙北反毒籃球賽」，原先被特攻總教練李逸驊點名將是大巨蛋首分人選的阿巴西，在今天因為左腳踝傷勢缺陣，確定無緣大巨蛋首秀與首分。

阿巴西上周在與海神之戰不慎扭傷左腳踝，在昨天首度踏入大巨蛋練球時他就曾透露，今天首戰出賽機會僅有一半，將視練球後的狀況決定，對於被總教練李逸驊欽點希望他用灌籃來拿下在大巨蛋的首顆進球，阿巴西也直言，只要能上場就會盡力嘗試，不過最終他也未出現在今天登錄名單上，且明天的第二戰也可能繼續缺陣。

「攻戰大巨蛋─雙北反毒籃球賽」是大巨蛋啟用以來舉辦的首場籃球賽事，預計將湧入1萬5600人進場觀賽，有望改寫台灣職籃的進場人數新紀錄，在今天賽前2小時場外就已經出現排隊人龍，而今天除了邀請到新北市市長侯友宜進行開球外，日本知名藝人龜梨和也也將在中場時進行電影宣傳和中場遊戲。