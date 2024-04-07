快訊

喊想「繼承家產」當行長！陸小學生發言掀議 農發行證實出身銀行世家

寶林茶室案好消息！ 重症個案3人「昏迷指數都有進步」

花蓮大地震餘震707起 氣象署：不排除再發生規模5以上餘震

聽新聞
test
0:00 / 0:00

T1聯盟／林秉聖轟新高32分無用 海神守護主場

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
戰神後衛林秉聖（右）雖攻下生涯新高32分，球隊仍敗給海神。圖／T1聯盟提供
戰神後衛林秉聖（右）雖攻下生涯新高32分，球隊仍敗給海神。圖／T1聯盟提供

▶▶▶不斷更新／0403花蓮大地震 完整新聞速報

台北台新戰神「齊天大聖」林秉聖今天對上高雄全家海神火力全開，前三節攻下28分已追平個人在T1聯盟生涯最高得分，一度助隊超前，但海神靠外援史考特和庫薩斯合拿50分，頂著戰神反撲，最終仍以108：89守護主場。

海神首節就取得32：20領先，但替補出賽的林秉聖，上半場8投6中攻下17分，助隊半場打完追到49：53，第三節持續飆分更一度助隊72：71超前海神，但海神靠于煥亞外線、洋將庫薩斯禁區發揮，回敬一波11：2節末攻勢，三節打完仍握有82：74領先。

三節打完已拿28分的林秉聖，第四節再攻下4分，得分突破個人新高，但海神點點開花，打出單節25：15攻勢，最終以107：89守下主場勝利。

海神過去3季主控布銳克曼本季因傷提前報銷，新加入的史考特今天打出代表作，攻下24分還傳出13助攻，他透露昨天開局沒太好表現，但下半場漸入佳境，今天想要延續好球感，加上下半場像是唐維傑、吳曉謹都有不錯發揮，是球隊拉開差距關鍵。

上月底加入海神，史考特表示已經能融入團隊，「這裡有很棒的球迷，很支持我們，球場氣氛很棒，我適應的很好。」

海神禁區大將庫薩斯今天也有26分外帶9籃板，新秀唐維傑13分是海神本土最高。

戰神以林秉聖32分、6籃板、4助攻、5抄截表現最佳，無奈團隊三分球18投僅1中，錯過逆轉勝機會。

海神新秀唐維傑（左）攻下全隊本土最高的13分。圖／T1聯盟提供
海神新秀唐維傑（左）攻下全隊本土最高的13分。圖／T1聯盟提供

籃球

延伸閱讀

T1聯盟／獵鷹洋將鷹吉關鍵火鍋 延長賽力克戰神力保季後賽生機

T1聯盟／新秀唐維傑扮奇兵 海神逆轉獵鷹提前晉級季後賽

T1聯盟／「神偷」史考特初登場亮眼 海神戰獵鷹拚止敗

T1聯盟／高雄海神惜敗中信特攻 史考特單場8抄截平聯盟紀錄

相關新聞

PLG／第三節海嘯攻勢退衛冕軍勇士 領航猿奪8連勝竄龍頭

桃園璞園領航猿今天靠第三節一波21：0猛攻壓下PLG衛冕軍台北富邦勇士，除以101：97奪下8連勝，20勝11戰績更超越...

T1聯盟／金牌狀元回歸 林信寬轟4記三分彈霸氣喊：目標總冠軍

去年杭州亞運帶回3對3男籃金牌的台啤永豐雲豹選秀會「狀元」林信寬，上月初對上新北中信特攻的賽前熱身意外扭傷腳踝，休息一個...

T1聯盟／林秉聖轟新高32分無用 海神守護主場

台北台新戰神「齊天大聖」林秉聖今天對上高雄全家海神火力全開，前三節攻下28分已追平個人在T1聯盟生涯最高得分，一度助隊超...

T1聯盟／例行賽剩4戰 爐主獵鷹：爭取季後賽仍有信心

上季打進T1聯盟冠軍戰，台南台鋼獵鷹隊本季卻成聯盟「爐主」，今天在洋將米可遭禁賽下以85：105不敵桃園永豐雲豹隊，不過...

PLG／退夢想家奪主場5連勝 攻城獅：目標總冠軍！

最後4分鐘還握有14分領先，新竹御頂攻城獅隊比賽尾聲卻陷入得分荒，讓福爾摩沙夢想家隊最後6秒將比數縮小到2分差，最終才驚...

T1聯盟／「背靠背」累了！獵鷹20分輸雲豹寫本季主場最慘

昨天歷經延長賽激戰才奪勝，台南台鋼獵鷹隊主場「背靠背」體力下滑，今天面對排名前段班的台啤永豐雲豹隊只有第一節咬住比分，第...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。