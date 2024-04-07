T1聯盟／林秉聖轟新高32分無用 海神守護主場

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台北台新戰神「齊天大聖」林秉聖今天對上高雄全家海神火力全開，前三節攻下28分已追平個人在T1聯盟生涯最高得分，一度助隊超前，但海神靠外援史考特和庫薩斯合拿50分，頂著戰神反撲，最終仍以108：89守護主場。

海神首節就取得32：20領先，但替補出賽的林秉聖，上半場8投6中攻下17分，助隊半場打完追到49：53，第三節持續飆分更一度助隊72：71超前海神，但海神靠于煥亞外線、洋將庫薩斯禁區發揮，回敬一波11：2節末攻勢，三節打完仍握有82：74領先。

三節打完已拿28分的林秉聖，第四節再攻下4分，得分突破個人新高，但海神點點開花，打出單節25：15攻勢，最終以107：89守下主場勝利。

海神過去3季主控布銳克曼本季因傷提前報銷，新加入的史考特今天打出代表作，攻下24分還傳出13助攻，他透露昨天開局沒太好表現，但下半場漸入佳境，今天想要延續好球感，加上下半場像是唐維傑、吳曉謹都有不錯發揮，是球隊拉開差距關鍵。

上月底加入海神，史考特表示已經能融入團隊，「這裡有很棒的球迷，很支持我們，球場氣氛很棒，我適應的很好。」

海神禁區大將庫薩斯今天也有26分外帶9籃板，新秀唐維傑13分是海神本土最高。