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PLG／盧峻翔轟生涯新高40分 領航猿送勇士5連敗

中央社／ 台北24日電
桃猿領航猿(右)攻下40分。PLG提供
桃猿領航猿(右)攻下40分。PLG提供

接連2天出賽的PLG領航猿，今天繼續在主場迎戰來訪的富邦勇士，靠著盧峻翔攻下個人新高的40分，幫助球隊以98比76輕取對手，不但拿下近9戰的第8勝，也送給勇士5連敗。

剛拿下台灣職籃P.LEAGUE+聯盟2月份單月最有價值球員的盧峻翔，今天全場22投14中，包括三分球8投5中，拿下全場最高的40分，也是PLG繼新北國王的林書豪後，第2名單場得分40分的非外籍球員。

昨天桃園璞園領航猿先逆轉擊敗福爾摩沙夢想家，今天「背靠背」迎戰台北富邦勇士，全隊都沒顯露疲態，首節24比22、半場45比41領先對手。

儘管領航猿上半場命中率僅32.6%，但團隊靠著積極拚搶抓下17個進攻籃板，是獲得領先的主因；第3節領航猿命中率回升，逐漸拉開比數差距，前3節結束就以74比59擴大到雙位數領先。

盧峻翔賽後接受轉播單位訪問時說道：「一直以來我就是很認真地訓練、好好地休息，隨時都準備好上場比賽，加上我們全隊都保持著不放棄又專注的態度，是能夠連續2場在主場獲勝的關鍵。」

盧峻翔強調，全隊從開季前的目標都是一樣，「要帶著球迷一起進軍冠軍戰，並且拿下年度總冠軍，這個目標從頭到尾都沒有改變。」

相較於領航猿火燙的近況，勇士就顯得岌岌可危，他們今天輸球後已吞下隊史最長的5連敗，距離季後賽資格的第4名已落後2.5場勝差。

今天勇士將老將林志傑調上先發，他也不負眾望攻下全隊最高的19分，可惜援手不足，除林志傑外，勇士僅洋將塞瑟夫（Ihor Zaytsev）攻下16分達雙位數。

桃猿領航猿下40分。PLG提供
桃猿領航猿下40分。PLG提供

桃猿領航猿攻下40分。PLG提供
桃猿領航猿攻下40分。PLG提供

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