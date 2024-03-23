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NCAA／內布拉斯加遭淘汰 「日本柯瑞」富永啓生含淚結束大學生涯

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
富永啓生結束NCAA生涯。 路透社
富永啓生結束NCAA生涯。 路透社

有著「日本柯瑞」之名的富永啓生，首度參加NCAA一級男籃錦標賽就砍進5顆三分球，攻下21分2籃板1助攻1阻攻，但所屬的內布拉斯加大學仍是以83比98遭到德州農工大學淘汰，無緣挺進下一輪。比賽結束後，鏡頭也捕捉到富永啓生淚灑球場，結束大學生涯。

今年共有68支球隊出征NCAA一級男籃錦標賽，一同感受「三月瘋」，這也是內布拉斯加大學10年來首次打進錦標賽，富永啓生更成為八村壘之後第2位闖進錦標賽的日本球員。

今年是富永啓生大學最後一年，場均可以攻下14.9分2.3籃板1.4助攻，每場可投進2.3顆三分球，三分命中率37.2%。雖然表現受肯定，但受限6呎2吋身高和體能條件限制，加上年齡偏大，想要扣關NBA幾乎是不可能的任務。

大學生涯最後一戰，富永啓生飆進5顆三分球攻下21分。 美聯社
大學生涯最後一戰，富永啓生飆進5顆三分球攻下21分。 美聯社

結束NCAA生涯的富永啓生未來會哪裡打球仍是未知數，不過接下來他的另一個重要目標，自然就是巴黎奧運。這是日本男籃睽違48年後再次闖進奧運殿堂，作為陣中主力射手，富永啓生的表現也將受到關注。

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