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PLG／領航猿高層傳異動 陳信安卸總經理轉任副領隊暨發言人

聯合新聞網／ 綜合報導
陳信安。 本報資料照
陳信安。 本報資料照

桃園璞園領航猿隊近期打出4連勝，上升至聯盟第3名。今天球團卻宣布高層異動消息，原總經理陳信安轉任球隊副領隊暨球團發言人，總經理由球團董事長李忠恕兼任。

領航猿官方聲明寫道，「副領隊暨球團發言人陳信安過去3年作為領航猿總經理已達成階段性任務。轉任副領隊暨球團發言人後，將著重在籃球圈潛力球員發掘及培養，以不同方式幫助領航猿發展。」

陳信安也拍影片喊話，希望用另一種方式，讓大環境變越來越好，並發掘潛力新秀，照顧更多優秀選手。消息一出，網友紛紛表示，「難怪之前不常出現」、「希望在場邊還是可以看到他」、「安哥直接復出了啦」。

陳信安自PLG元年就擔任領航猿總經理，上季找來西班牙籍總教練卡米諾斯（Iurgi Caminos），一度打出創下聯盟紀錄的例行賽10連勝，最終從爐主翻身成季後賽球隊，季後陳信安也獲選年度最佳GM。

桃園璞園領航猿 陳信安

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