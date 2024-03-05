PLG／林郁婷、賀軍翔開球 富邦勇士迎卡位關鍵戰 

台北富邦勇士隊三月份唯一主場周「TEAM BRAVES我們來挺」，將在16、17日攜手台灣大哥大，打造科技感主題周內容、規劃互動攤位，並穿上全新推出的「幻彩藍球衣」，16日將由「台灣拳后」林郁婷開球，同時邀請最強冠軍競技啦啦隊Monster擔任表演嘉賓，17日將邀請《不夠善良的我們》男主角賀軍翔，首度為籃球開球。

台灣大哥大扶植台灣體壇不遺餘力，長期支持富邦勇士與富邦悍將，以貫穿品牌精神「Open Possible能所不能」的具體行動帶動運動風氣，16、17日將與勇士連續第五年合辦主題周，主視覺以霓虹燈光打造出一座充滿未來科技感的城市球場作為背景，台灣大哥大將引領大家一同邁向嶄新的未來，同時邀請大家拿起手上的應援道具，一起來挺台北富邦勇士。

兩日勇士們將穿著全新推出的「幻彩藍球衣」，以未來科幻風格的虛擬設計作為發想，融合了台灣大哥大科技元素，採用光學迷彩效果的手法，呈現出未來感十足的外觀，創造獨特而引人入勝的設計，不僅增添視覺吸引力，更展現台灣大哥大及勇士對未來科技的追求和創新精神，球衣也將在近期於勇士官方商城開放預購，相關資訊請鎖定勇士粉絲專頁。

16日由首位於亞運女子拳擊摘下金牌的「台灣拳后」林郁婷擔任開球嘉賓，17日由將在4月6日於MyVideo、公視首播的《不夠善良的我們》，與林依晨、許瑋甯共同擔任主演的賀軍翔開球，為比賽揭開序幕。此外，16日賽前表演特別邀請Monster競技啦啦隊活力演出，他們將首度踏上和平籃球館，呈現驚奇演出給現場球迷。

勇士16、17日將在主場台北和平籃球館分別迎戰領航猿與國王，角逐季後賽資格場場都是關鍵，主場例行賽三、四、五月份門票已全面開賣，還沒購票的球迷可至台北富邦勇士售票網、富邦勇士售票APP及全台7-11 ibon機台購買。