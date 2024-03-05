UBA／本季首次灌籃卻吞T 政大吳志鍇盼帶動氣勢

中央社／ 台北4日電
政大總教練陳子威。圖／聯合報系資料照片
政大總教練陳子威。圖／聯合報系資料照片

政治大學今天以103比61擊敗虎尾科大，在UBA複賽維持不敗，其中本季首次灌籃的吳志鍇，卻因拉框而被吹技術犯規，讓他不好意思地說，是想帶動球隊氣勢。

挑戰UBA男一級4連霸的政大，已提前晉級112學年度大專籃球聯賽4強，今天面對以全本土應戰的虎尾科大，首節即取得雙位數領先。在全員皆有得分情況下，政大轟破百分，以42分之差痛宰對手，明天將與強敵健行科大爭取4強的第1種子席次。

政大總教練陳子威表示，確定晉級情況下，只差在排名可能還有變動，因此今天讓外籍生波波卡、莫巴耶輪休，「不管怎麼樣，還是專注在本身。」不過，替補端狀態有點下滑，讓陳子威強調態度的重要性，「下半場就比較有我們想要看到的樣子。」

主力後衛宋昕澔僅打12分鐘，因為切入踩到腳而扭傷，被隊友波波卡「公主抱」退場。陳子威指出，目前宋昕澔的感覺還好，接著將送醫院做進一步檢查，只是明天應該高掛免戰牌，「以保護球員為主，距離4強還有一些時間，相信屆時他還是能替球隊貢獻。」

潛力長人吳志鍇此役攻下全場最高22分，讓陳子威稱讚打出期待，並期許子弟兵的心理素質更強壯，「希望在膠著的比賽，他也能有這樣表現，才能銜接職業。」吳志鍇則透露，陳子威昨天給予很多信心，今天也有一定上場時間，「抓到多一點手感，關鍵在怎麼維持。」

有趣的是，吳志鍇本季首次上演灌籃秀，沒想到就因拉框，被裁判吹技術犯規，讓他不好意思地說，其實原本是想透過灌籃帶動球隊氣勢。

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