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T1聯盟／最後12.5秒致勝球 戰神險勝獵鷹

聯合報／ 記者曾思儒／台南報導
戰神隊後衛曹薰襄（左）最後12.5秒投進致勝球，和隊友林秉聖跳在空中慶祝。圖／T1聯盟提供
戰神隊後衛曹薰襄（左）最後12.5秒投進致勝球，和隊友林秉聖跳在空中慶祝。圖／T1聯盟提供

職籃T1聯盟台南台鋼獵鷹隊回到主場迎敵，前天3分差力退高雄全家海神隊，昨挑戰「背靠背」連勝一度看到勝利曙光，但對手台新戰神隊後衛先靠曹薰襄最後12.5秒致勝球超前比數，再守住獵鷹的「絕殺」機會，驚險以92：90帶走勝利。

曹薰襄當英雄前，獵鷹從81：88落後一路追趕，最後32.7秒洋將金恩飆進三分彈更將比數扳平成90：90，但曹薰襄突破後「騎馬射箭」拋進超前球，獵鷹暫停後最後一擊又沒出手好機會，只能看戰神球員跑上場慶祝。

曹薰襄全場攻下8分，最後2分尤其關鍵，他笑說自己喜歡打「野球」，最後選擇切入出手可能連對手都沒想過，但進球就是好事，尤其對手前一波才追平、氣勢正旺，「在他們高潮時反撲，就是我當球員的樂趣。」

邁入第3季的T1聯盟取消前兩季「季後挑戰賽」制度，例行賽前4名直接晉級季後賽，上季打進冠軍賽的獵鷹目前居聯盟爐主，和排名第4的戰神交手視同「季後賽卡位戰」，戰神搶下5度對戰的第4勝後，稍微拉開和獵鷹的差距，以6勝13敗續居第4。

獵鷹開季17場比賽只4勝，季後賽拉警報，上月底接兵符的奧地利籍總教練柯納坦言有許多錯誤要修正。

T1聯盟 台南台鋼獵鷹 台新戰神 曹薰襄 籃球 高雄全家海神

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