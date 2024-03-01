籃球／被菲律賓記者問「你們怎麼了？」 劉錚心中五味雜陳

中華男籃上周在2025亞洲盃男籃資格賽不敵紐西蘭隊，又以53分之差遭菲律賓隊痛宰。劉錚昨天再度發文表達看法，他認為真的有很多地方要改進，期待制度能訂好，國家隊需要大家團結。

劉錚對國際賽可說是無役不與，儘管今年許多球員未參賽，他仍義不容辭披上國家隊戰袍。不過這次組訓過程爭議不斷，包含歸化球員和球員保險都有問題，還出現練球只有6到7人到場的詭異畫面，引發球迷們熱議。

中華男籃在面對紐西蘭時展現拚勁，直到末節分差才被拉開，不過面對菲律賓卻吞下難堪的敗仗，劉錚也在文中透露，被菲律賓當地記者問，「我們以為這是一場很有競爭力的比賽，你們怎麼了？發生了什麼事？」這問題讓他心中五味雜陳，只能苦回，「希望10年後我還能繼續披著這件球衣到你們主場比賽。」

劉錚表示自己沒想過會造成這麼大的風波，也沒任何不好的立場和想法，只是想讓運動員回歸專業，他也分享和其他國家運動員交流後的想法，「我們真的還有很多地方需要改進和進步，不要總是跟別人比較那些不好的，我們什麼能力，可以去學習別人不好的，總是要比下有餘，我們要怎麼更好啊，別人已經在世界賽場上準備大幹一場了，我們還在媽媽10塊。」

劉錚還提到，去年為備戰杭州亞運，暑假集訓3個月，「好不容易大家都漸漸熟悉，結果今年直接全部換一批，又得重新幫助他們磨合體系跟默契⋯麻煩制度規章定好，讓大家可以更明確的知道該怎麼幫助這支球隊，中華隊需要大家的團結。」