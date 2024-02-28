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UBA／世新贏球不開心 張俊生：打太爛一直失誤

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
張俊生攻下世新最高的21分。圖／大專體總提供
張俊生攻下世新最高的21分。圖／大專體總提供

預賽排名第3和第4的虎尾科大和世新大學今天8強賽正面碰頭，戰況意外一面倒，世新開賽就打出31：8兇猛攻勢，首節就取得21分領先，但第四節被虎科追到個位數，僅管最終仍以88：80奪勝，攻下全隊最高21分的世新大將張俊生賽後仍沉著一張臉。

「後面太爛了，一直失誤。」首節就攻下10分的張俊生檢討說。

預賽排名第4的世新，預賽和虎科交手以70：82吞敗，今天再對陣打出不同內容，開賽就一路領先，張俊生更秀出快攻雙手灌籃美技，讓啦啦隊歡聲震天。張俊生單節貢獻2記三分彈在內的10分，簡賀宇也加入外線開火行列，世新首節就灌進37分，取得21分優勢。

世新兩位數領先一路維持，但虎科持續追分，第四節3分半希圖雙手爆扣後追到72：83，讀秒階段更追到8分差，但為時已晚，世新最終仍以88：80奪下2連勝。

世新「双生」張俊生、陳將双合拿40分，但兩人合計出現7失誤，簡賀宇贊助10分。

第四節拉出31：13單節攻勢的虎科，得分集中在外籍生，雷燁斯23分最高，喬納森和希圖各16分。

世新 籃球 陳將双

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