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UBA／政大「吉祥物」波波卡體重解密 吳志鍇：比我重50公斤

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
政大外籍生波波卡是球隊「活寶」。圖／大專體總提供
政大外籍生波波卡是球隊「活寶」。圖／大專體總提供

政治大學「最強外籍生」莫巴耶連兩天輪休也不影響戰力，今天衛冕軍碰台灣藝大，首節就轟下28分，兩位數領先一路維持，6人得分兩位數下以104：54奪下112學年富邦人壽UBA公開男一級8強賽2連勝，展現挑戰4連霸實力和氣勢。

政大除莫巴耶和同是二年級的杜拉米，今年還加入208公分的波波卡和206公分的莫斯塔發，今天莫巴耶雖休兵，波波卡和莫斯塔發仍在禁區逞威，被教頭陳子威形容是「活寶」的波波卡攻下12分、9籃板，莫斯塔發11分、12籃板，加上本土有宋昕澔15分、新科中華隊國手游艾喆10助攻，勝利拿得輕鬆。

今天也有8分貢獻的195公分吳志鍇提到，外籍生不但是各隊頭痛人物，隊內訓練也給本土球員很大強度，平常1對1他就會和波波卡、莫斯塔發和莫巴耶等輪流攻防，對自己扛外籍生，甚至未來挑戰更高殿堂都有幫助。

自家所有外籍生都對位過，誰最難對付？「波波卡最難，他太重了，比我重50公斤！」吳志鍇大笑說，自己體重8字頭，波波卡體重雖是「秘密」，但保守估計超過130公斤，要對抗真的有難度。

政大4名外籍生都是塞內加爾籍，和隊友都有英文溝通，英文流利的吳志鍇成溝通小幫手，季前跨聯盟賽記者會也擔任過隊友翻譯，「國小、國中都有補習，是和外師，南山（高中）也是讀應用英語，現在球隊洋將多，英文可以當籃球外的分支。」

莫巴耶連兩天休兵，政大教頭陳子威強調「最強外籍生」身體無大礙，「明天一定打！」8強賽要面臨8天7場高強度考驗，陳子威除要調配球員體力，也把握機會磨練本土球員，今天王凱裕、莊朝勝後林子皓等都有好表現，讓他十分滿意。

UBA 吳志鍇 籃球

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